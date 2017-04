Sänger und Gitarrist Robin Stone spielt Musik zum Träumen - und das bald nochmal

Robin Stone tritt am 22. April erneut in Lüdenscheid auf – dann mit der Band „CC Smokie“.

Lüdenscheid - Zum hohen Feiertag brachte der Sänger und Gitarrist Robin Stone alias Reinhard Schnelle aus Schwerte am Ostersonntag ruhige, gediegene Songs zu seinem Soloauftritt in der Gaststätte Dahlmann mit.

In der Kneipe spielte der Musiker, der als Urgestein der hiesigen Musikszene bereits des Öfteren in Lüdenscheid zu Gast war, vor treuer Fangemeinde auf. Rockklassikern wie „Dust in the Wind“ – größter Hit der US-amerikanischen Rockband Kansas aus dem Jahr 1977/78 – drückte Stone dabei seinen ureigenen, unverwechselbaren Stempel auf.

Von Simon-and- Garfunkel-Hits wie „The Sound of Silence“ und „The Boxer“ bis zu Neil Young Balladen („Heart of Gold“) und Rod Steward Evergreens („Sailing“), die (fast) jeder mitsingen konnte, reichte die Spannweite seines ruhigen, zum Träumen animierenden Programms. Mit markanter, ausdrucksvoller Stimme zog der vielseitige Musiker, der in diversen Bands und als Solokünstler auftritt, in seinen Bann. Virtuoses Fingerpicking verlieh seiner Musik Tiefgang und unaufdringlichen Charme.

Am 22. April gibt es mit dem Sänger bei Dahlmann ein Wiedersehen – dann mit der Band „CC Smokie“.