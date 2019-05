Ärger in der CDU: So wehrt sich Ruschin gegen Kritik aus den eigenen Reihen

+ Thomas Ruschin

Lüdenscheid - In einem Leserbrief hatte der städtische Beigeordnete Thomas Ruschin (CDU) die Teilnahme der Linken an der Europa-Kundgebung in Lüdenscheid scharf verurteilt. Dafür erntete er reichlich Kritik, unter anderem auch seitens der CDU-Fraktion. Nun bezieht Ruschin Stellung.