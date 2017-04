Ruschin an Spitze des Fördervereins der Beratungsstelle Lessingstraße

+ © Görlitzer © Görlitzer

Lüdenscheid - Sieben und 17 Jahre Vorstandsarbeit in der ersten Reihe sind genug, meinen Dr. Dirk Stahlschmidt und Rüdiger König. Sie stellten sich bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der psychologischen Beratungsstelle an der Lessingstraße am Mittwochabend nicht mehr zur Wahl für die Posten des ersten und zweiten Vorsitzenden. An ihrer Stelle wurden Thomas Ruschin zum Vorsitzenden und Björn Schöttler zum zweiten Vorsitzenden gewählt.