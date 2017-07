Rundum hörenswerter Ersatz: Marie Angerer beim Kultpark-Festival

Lüdenscheid - Beim Kultpark-Festival im Kulturhauspark waren am Freitag drei außergewöhnliche Singer-Songwriter zu Gast.

Die ursprünglich angekündigte Hannah Stienen konnte nicht zum Konzert kommen, schickte jedoch mit der 21-jährigen Musikerin Marie Angerer aus Recklinghausen einen rundum hörenswerten Ersatz.

Die junge Frau ist bereits ein alter Hase im Musikgeschäft und schreibt seit 14 Jahren eigene Songs, die im Bereich Indie, Folk und Pop zu verorten sind. Ferner absolviert sie neben ihrem Studium in Mönchengladbach rund 50 Konzerte im Jahr.

Mit klarer Stimme, die ein wenig an Katie Melua erinnert, interpretierte sie ebenso ausdrucksstarke wie leidenschaftliche Stücke, zu denen unter anderem einer ihrer ersten Songs, „The Wind Blows“, gehörte. Dabei atmeten viele Tracks die Atmosphäre Neuseelands, wo sie überwiegend entstanden.

Wahre Streicheleinheiten für die Seele lieferte im Anschluss Junodori, hinter der sich die Singer-Songwriterin Judith Nordbrock verbirgt. Auf entspannte Weise begleitete die Musikerin ihren Gesang am E-Piano bei wundervollen Balladen wie dem federleichten „Going Nowhere“ oder der Komposition „I Won’t Wait“ mit ausgiebigen, fließenden Klavier-Parts.

Mit „Du machst mich krank“ hatte sie unter vielen Stücken in englischer Sprache auch ein deutschsprachiges Werk mit viel Humor im Petto.

Den Schlusspunkt unter den musikalisch überaus gelungenen Abend setzte mit Summer Crowd Stereo ein Künstler aus Hamburg. Er stellte sich den Gästen als jemand vor, der „immer versucht, traurige Lieder zu schreiben“ und dem dies ein ums andere Mal auch treffend gelang. Wundervoll melancholisch und lyrisch präsentierte sich zum Beispiel der Song „Where The Sky Meets The Ocean“, der stilistisch auf angenehme Weise an die Werke des britischen Singer-Songwriters Richard Hawley erinnerte.