So kümmert sich "Runder Tisch" in Lüdenscheid um Sicherheitsgefühl der Bevölkerung

Lüdenscheid - Ein neu gegründeter Runder Tisch mit Akteuren aus dem Verein Onkel Willi & Söhne, der Stadtverwaltung und der Polizei will sich um das Thema Sicherheitsgefühl der Bevölkerung kümmern.

Die Kriminalitätsstatistik weist Lüdenscheid als vergleichsweise sichere Stadt aus. Trotzdem haben offenbar viele Bürger an bestimmten Orten und zu dunklen Tageszeiten ein Gefühl der Beklemmung oder gar Angst – und meiden gewohnte Wege oder Plätze.

Um das allgemeine Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen, hat der Verein Onkel Willi & Söhne einen Runden Tisch mit Akteuren aus Stadtverwaltung und Polizei gegründet.

Ein vorrangiges Ziel des Vereins besteht in einem attraktiven und sicheren Lüdenscheider Nachtleben im öffentlichen Raum oder in der Gastronomie. Willi-Sprecher Matthias Czech: „Wenn die Leute sich nicht raustrauen, dann bleiben die Kneipen leer.“

Mit welchen konkreten Maßnahmen die Mitglieder der Runde die Diskrepanz zwischen objektiven Zahlen und negativen Empfindungen auflösen können, steht noch nicht fest. Der Beigeordnete Thomas Ruschin verweist auf ein „noch ganz frühes Stadium“.

Erste Ideen gibt es jedoch. Dabei spielt das Problem der „Angsträume“ eine wichtige Rolle. Der städtische Planungschef Martin Bärwolf will das Thema bei der Überplanung der Altstadt in den Fokus rücken und setzt – etwa bei Parkhäusern – auf ausgefeilte Lichtkonzepte, die „schon mit wenigen Mitteln“ umgesetzt werden könnten.

Auch die Möglichkeit, Gastwirte dafür zu sensibilisieren, Sicherheit zu bieten, wird in der Gruppe diskutiert. Czech: „Wo Licht brennt, ist ein Schutzraum.“

Solche Projekte wollen die Initiatoren in den nächsten Monaten mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen diskutieren, um die Stadt nachhaltig „noch lebens- und liebenswerter zu machen“, wie Phillip Nieland vom Willi-Verein sagt.

Hart ins Gericht geht Matthias Czech in diesem Zusammenhang mit „gewissen Internet-Nutzern“, die in sozialen Medien wie Facebook hartnäckig negative Stimmung verbreiten und „damit vieles kaputtmachen“. Und diejenigen, die in Lüdenscheid „nix oder wenig zu meckern haben, bilden die schweigende Mehrheit“, so der Willi-Sprecher.

Der Runde Tisch „Subjektive Sicherheit“ steht noch am Anfang. Einen Erfolg gibt es schon: Der „Dienstweg“ zwischen dem Verein und der Stadt ist kürzer geworden.