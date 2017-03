4. Runder Tisch der Flüchtlingsinitiative: „Wir gehen jetzt auf die Langstrecke“

Lüdenscheid - Im Jahr 2015 gab’s angesichts der vielen Flüchtlinge, die in Lüdenscheid Zuflucht suchten, gleich zwei Runde Tische der spontan gegründeten Flüchtlingsinitiative. „Anfangs war ein Sprint nötig, um schnell helfen zu können. Jetzt gehen wir auf die Langstrecke“, skizzierte Arnd Lüling am Montagabend beim 4. Runden Tisch des inzwischen gegründeten Vereins die aktuelle Entwicklung.

Im Bürgerforum des Rathauses hatten sich rund 60 Interessierte, Ehrenamtler und die Kooperationspartner der Flüchtlingsinitiative eingefunden. Etwas leiser sei es geworden in den vergangenen zwei Jahren, meinte Mechthild Börger. „Es geht auch nicht mehr um Breite und Höhe, sondern wir wollen jetzt in die Tiefe gehen.“

Die Integration werde Jahre dauern und lasse sich auch nicht einfach verordnen, sei keine Einbahnstraße, sondern erfordere Vertrauen, Lernbereitschaft und Geduld. ergänzte Arnd Lüling.

Das unterstrich auch Bürgermeister Dieter Dzewas. Die Pause bei der Zuwanderung habe die Stadt genutzt, um erste Schritte für die Integration in Kindertagesstätten und Schulen zu schaffen. Aufgrund der Knappheit an pädagogischen Fachkräften sei noch nicht das Optimum dessen, was man sich vorstellen könne, erreicht. „Aber es ist schon einmal etwas.“ Das Nadelöhr seien die Sprachkurse, auch für die, die schon länger hier seien. „Aufgrund der Kapazitäten an der VHS ist es nicht möglich, sie zeit- und passgenau anzubieten.“ Auch die Integration in den Arbeitsmarkt sei nicht von jetzt auf gleich möglich. „Das braucht einen längeren Atem. Die Erwartungen sollte man nicht zu hoch ansetzen.“ Fachbereichsleiter Thomas Ruschin schilderte die aktuelle Lage und die künftigen Herausforderungen..