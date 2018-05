Rund 2000 Teilnehmer beim „Marsch für Jesus“

Lüdenscheid - „Jesus, Jesus, Jesus allein“: Rund 2000 Menschen marschierten am Samstag singend und tanzend durch die Stadt und skandierten dabei immer wieder diesen einen Ruf, um ihren christlichen Glauben zu bekennen. Im Rahmen der Konferenz unter dem Titel „Burning Hearts“ hatte die Freie christliche Jugendgemeinschaft (FCJG) zu diesem „Marsch für Jesus“ eingeladen.

Er führte vom Tagungsort, der Lüdenscheider Schützenhalle, durchs Loher Wäldchen über die Wilhelmstraße zum Rosengarten. Dort fand eine Abschlusskundgebung mit Walter Heidenreich, dem ehemaligen, langjährigen Leiter und heutigem Präsident der FCJG statt. Ähnliche Veranstaltungen mit Tausenden Teilnehmern hatte es in den 1990er-Jahren, ebenfalls von Heidenreich geführt, in Berlin gegeben.

Die Aufmerksamkeit von Passanten entlang des Weges und Gästen der Lokale rund um den Rosengarten war den Marschierenden gewiss: Neben dem lauten Gesang trugen sie Tafeln, auf denen groß das Wort „Jesus“ zu lesen war und schwenkten Fahnen verschiedener Länder. Denn zu den Teilnehmern des Marsches zählten vor allem die rund 1500 Teilnehmer aus 40 Nationen der Konferenz in der Schützenhalle, zu der die FCJG über Pfingsten Christen aller Konfessionen eingeladen hatte. Hinzu kamen die Veranstalter sowie einige Mitglieder verschiedener christlicher Gemeinden in Lüdenscheid, die der Einladung zum „Marsch für Jesus“ gefolgt waren.

Vor der Bühne im Rosengarten herrschte eine Stimmung vergleichbar mit der bei Rockkonzerten oder Public-Viewing-Veranstaltungen, bei denen dichtgedrängte Fans lautstark mit beseelten Blicken ihre Begeisterung kundtun. In diesem Fall galt diese aber nicht so sehr den Akteuren auf der Bühne – neben Heidenreich waren das die Band Tegerin Doo, Sängerin Petra Feddersen und Moderator Simon Schöttler – als vielmehr dem, von dem alle sangen und sprachen: Jesus. Insbesondere Heidenreich und Feddersen berichteten von ihren Erweckungserlebnissen und luden alle Zuhörer, die noch nicht zu der Gruppe gehörten, ein, den christlichen Glauben zu entdecken.

Alle Teilnehmer des Marsches für Jesus waren im Anschluss an die Kundgebung im Rosengarten aufgerufen, durch die Stadt zu ziehen und das Gespräch mit anderen Menschen zu suchen, um sie vom Glauben zu überzeugen und sie für den Abend zur Veranstaltung in das „Power Tent" auf dem Schützenplatz einzuladen. Dieses war Teil der Konferenz „Burning Hearts", bei der im Lauf des Wochenendes einflussreiche Evangelisten aus verschiedenen Ländern als Gastredner auftraten, wie Birgit Janke, vom Leitungsteam der FCJG und zuständig für das Konferenz-Management, betonte.

Dazu zählten der US-Amerikaner Daniel Kolenda, der aus Afrika angereist war, Heidi Baker aus Mosambik und Bill Johnson aus den USA. Einige Konferenz-Teilnehmer waren in Campingmobilen beziehungsweise Wohnwagen angereist und schlugen ihr Lager direkt auf dem Schützenplatz auf – in und Lüdenscheid waren am Wochenende keine Hotelzimmer mehr zu bekommen, hieß es am Rande der Veranstaltung.