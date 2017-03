Susanne Meister gibt Geschäft Chapeau Claque auf

Lüdenscheid - Nach 33 Jahren schließt Susanne Meister ihr Schmuck- und Uhrengeschäft Chapeau Claque an der Wilhelmstraße. „Ich hätte gern noch weiter gemacht, aber seit das Gebäude von P & C leer steht, fehlt mir zunehmend die Laufkundschaft“, sagt sie. Die „Ruine“ habe dazu geführt, dass der Umsatz zunehmend eingebrochen sei.

Lüdenscheid - Nach 33 Jahren schließt Susanne Meister ihr Schmuck- und Uhrengeschäft Chapeau Claque an der Wilhelmstraße. „Ich hätte gern noch weiter gemacht, aber seit das Gebäude von P & C leer steht, fehlt mir zunehmend die Laufkundschaft“, sagt sie. Die „Ruine“ habe dazu geführt, dass der Umsatz zunehmend eingebrochen sei.

Nun kündigt der Räumungsverkauf, der noch bis zum 15. April läuft, das Ende des Betriebs an und sorgt im Eingangsbereich der Wilhelmstraße für einen weiteren Leerstand. „Es ist hier einfach unattraktiv geworden im Laufe der Jahre. In der dunklen Jahreszeit ist es schmuddelig und dunkel. Die Laufkundschaft hat stark abgenommen, nachdem der Stern-Center-Eingang an der Altenaer Straße die Kunden aus Richtung Sternplatz nach links ins Center lockt.“

Die 53-Jährige hätte durchaus Geduld gehabt, wenn sich im Lauf der vergangenen sechs Jahre mal etwas getan hätte. „Natürlich hätte eine Baustelle auch übergangsweise für Einbußen gesorgt. Aber das wäre mit der Perspektive auf Besserung und Stärkung des Einzelhandels verkraftbar gewesen. Doch der Leerstand hat zugenommen, Handyläden und Pommesbuden bestimmen das Bild der immerhin wichtigsten Einkaufszone, die wir haben.“

Hinzu komme das zunehmende Online-Geschäft, das ebenfalls eine Konkurrenz für den Einzelhandel sei. „Manchmal kamen Kunden, die sich bei uns beraten ließen, und dann aber doch online bestellten oder Uhren reparieren lassen wollten, die sie über Amazon geliefert bekommen hatten.“

Susanne Meister bedauert die Geschäftsaufgabe und bedankt sich bei allen Stammkunden, die ihr über all die Jahre – zunächst an der Knapper Straße, dann zehn Jahre im Forum und schließlich die letzten 15 Jahre an der Wilhelmstraße – die Treue gehalten haben. „Manche haben bei mir Freundschafts-, dann Eheringe-, danach Schmuck zur Taufe und später zur Konfirmation gekauft. Der Kontakt zu den Kunden wird mir sehr fehlen.“

Die Stadtverwaltung ist sich der Probleme an der Wilhelmstraße durchaus bewusst, hat bisher aber keinen Hebel gefunden, um P & C in die Pflicht zu nehmen. Im nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses zu Beginn der Woche erörterten Stadtmarketing, Einzelhändler und Stern-Center-Leiter Torsten Schulze die unbefriedigende Situation.