Annemarie Klabunde verlässt Berglandklinik nach 50 Jahren

+ © Mester Annemarie Klabunde (vorne) nahm am Mittwoch nach 50 Jahren Abschied von der Arbeit in der Berglandklinik. Langjährige Kollegen, Verwaltungsleiter Markus Metzger (links) und Hendrik Wilke, Personalverwaltung, hatten die 78-Jährige mit einem Frühstück überrascht. © Mester

Lüdenscheid - „Ich hab´s so gerne gemacht, ich kann das hier gar nicht glauben“ – tief berührt und sichtlich überwältigt zeigte sich Annemarie Klabunde, die am Mittwoch nach etwa 50 Jahren endgültig ihre Arbeit in der Berglandklinik niederlegte.