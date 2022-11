Rechter Ratsherr verklagt Stadt im MK

Von: Olaf Moos

Nach einer Neufassung der NRW-Gemeindeordnung (GO), die seit Ende April gültig ist, prüft die Stadtverwaltung, inwieweit der Paragraph 45, der die Entschädigung der Ratsmitglieder regelt, auf Ratsvertreter angewendet werden kann. © Henrik Wiemer

Der Stadt steht ein Prozess vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg ins Haus. Der Lüdenscheider NPD-Ratsherr Stephan Haase hat laut eigener Darstellung die Kommune verklagt.

Lüdenscheid – Haase wehrt er gerichtlich dagegen, dass er Aufwandsentschädigungen, die er im vergangenen Jahr erhalten hat, zurückzahlen soll und seit einem Jahr „keinen Cent“ für sein Mandat erhalten hat. Nach einer Neufassung der NRW-Gemeindeordnung (GO), die seit Ende April gültig ist, prüft die Verwaltung, inwieweit der Paragraph 45, der die Entschädigung der Ratsmitglieder regelt, auf Haase oder andere Lüdenscheider Ratsvertreter angewendet werden kann. In der GO heißt es dazu unter anderem: „Wird das Mandat länger als drei Monate nicht wahrgenommen, kann eine Aufwandsentschädigung für die Zeit der andauernden Nichtausübung des Mandats nicht beansprucht werden, es sei denn, das Mitglied hat die Nichtausübung nicht zu vertreten.“

Doch mit der Gesetzesnovelle in puncto „Nichtausübung“ kann die Verwaltungsoffensive gegen den Rats-Rechtsaußen nach dessen Worten nichts zu tun haben. Wie Haase gegenüber unserer Redaktion erklärt, habe er bereits im Dezember vergangenen Jahres einen Brief von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer erhalten.



Darin habe der Bürgermeister den Adressaten aufgefordert, die bereits ausgezahlten Entschädigungen für die ersten drei Quartale 2021 zurückzuzahlen – und angekündigt, keine weiteren Aufwandsentschädigungen an den NPD-Mann zu überweisen. Wie Haase erklärt, werden die Entschädigungen für Lüdenscheider Ratsmitglieder quartalsweise ausbezahlt.



Rückzahlungs-Aufforderung beläuft sich auf 2772 Euro

Laut Rückzahlungs-Aufforderung beläuft sich die bereits gezahlte Summe auf 2772 Euro, also 308 Euro pro Monat. Seit Zustellung des Briefes musste Stephan Haase für dieses Jahr bislang auf weitere 3696 Euro an Entschädigungen durch die Stadtkasse – und aus Steuermitteln – verzichten. Das will der Nationaldemokrat nicht widerstandslos hinnehmen – und hat nach eigenen Worten über eine Rechtsanwältin Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg erhoben.



Für die Richter steht die Frage im Raum, ob Stephan Haase tatsächlich „aktiv und bewusst“ nicht an Gremiensitzungen teilgenommen hat. Denn das bestreitet der Kommunalpolitiker und behauptet: „Ich bin ausgeschlossen worden.“



Bekanntlich hatten ihm Kräfte des Ordnungsamtes wiederholt den Zutritt zu Sitzungen verwehrt, weil er sich geweigert hatte, eine Corona-Schutzmaske zu tragen.



Laufendes Verfahren am Arnsberger Verwaltungsgericht

Auch, als die Maskenpflicht mit Nachlassen der Infektionszahlen allgemein als aufgehoben galt, hatten die Parteien auf Vorschlag der Verwaltung mehrheitlich dafür gestimmt, bei Zusammenkünften des Rates und seiner Ausschüsse weiterhin das Tragen von Schutzmasken anzuordnen.



Neben den strittigen Rückzahlungen und ausstehenden Entschädigungen will NPD-Ratsherr Haase vor dem Verwaltungsgericht deshalb außerdem die Frage klären lassen, ob die Anordnung der Maskenpflicht rechtmäßig war. „Ich hoffe sehr, dass ich meine Position bei einer mündlichen Verhandlung darlegen kann.“



Mit welcher Begründung Bürgermeister Wagemeyer dem rechten Ratsherrn schon vor der Neufassung der Gemeindeordnung NRW die Bezüge gestrichen hat und Geld zurückfordert, bleibt noch unklar. Mit Hinweis auf das laufende Verfahren vor dem Arnsberger Verwaltungsgericht war aus dem Rathaus dazu keine Stellungnahme zu erhalten.