Nachtflug-Party am 18. März: 13 Kneipen, 13 Bands und einmal Eintritt

„Das Wunder“ spielt zur Nachtflug-Party in der Alten Druckerei.

Lüdenscheid - „Bevor die Kneipen konkurrieren, machen wir doch lieber ‘was zusammen“. So dachten die beiden Lüdenscheider Gastronomen Oliver Straub und Jürgen Wigginghaus – und knüpfen an die Tradition der Nachtflugpartys an. „Die letzte davon fand 2007 statt“, erinnerten sie sich bei der Vorstellung des Projekts, das am Samstag, 18. März, eine Neuauflage erfahren wird.

13 Lüdenscheider Lokale sind dabei, in denen 13 Bands unterschiedliche Musik spielen werden. Dabei gilt: Einmal bezahlen, alle anhören. „Da steckt eine Menge Arbeit hinter, die man so gar nicht sieht“, sagt Oliver Straub, der sich in Lüdenscheid als Veranstalter einen guten Namen gemacht hat, mit Blick auf die Koordination der Lokale und Bands.

Seinerzeit, erinnert sich Wigginghaus, waren an die 30 Kneipen in die Nachtflugpartys involviert mit einem Auftakt auf dem Sternplatz und auch mit der Sperrung des Oberstadttunnels für ein musikalisches Event.

Straub: „Daran, dass es diesmal nicht so viele sind, erkennt man deutlich das Kneipensterben in der Stadt. Wir haben mit vielen Kneipen Kontakt aufgenommen. Hier und da bestand dann einfach kein Interesse, was ich persönlich sehr schade finde. Immerhin lockt man mit einem solchen Event ja auch Leute aus dem Umland nach Lüdenscheid.“

Beteiligt sind am 18. März die Altdeutsche Bierstube, Grafs Galerie, die Alte Druckerei, die Neue Heimat, das Lönneberga, das Barometer, Dahlmann, der Saitensprung, der Reidemeister, das Eigenart, der Stock, das Extrablatt und die Tanzschule S.

So bunt wie die Kneipenlandschaft ist auch die Musik. Alte Lüdenscheider Bekannte sind dabei, aber auch Partybands wie beispielsweise „Das Wunder“, die im vergangenen Jahr im Kulturhausgarten im Rahmen des Kult-Park-Festivals für einen Höhepunkt sorgten.

Die Welt des deutschen Rocks und Pops eröffnet sich in der Alten Druckerei. Mit Nightlife spielt bei Dahlmann an diesen Abend ebenfalls eine Band, die schon im Kult-Park auftrat. Oldies gibt’s von den Grafen (Altdeutsche Bierstube), Robin Stone singt in Grafs Galerie, Funcascade im Lönneberga.

Die Formation „Opa kommt“ bietet Rock in der Neuen Heimat, Mr. Prinzident spielt im Barometer, Dimmy Latecomer im Reidemeister. Im Saitensprung ist Guru da Beat zu hören, im Eigenart Super-Queen, im Stock Jazz-Musik und im Extrablatt Honigmut.

Die Tanzschule S präsentiert an dem Abend den chilenischen Sänger und Gitarristen Daniel Puente Encina mit seiner Band. Er mixt Boogalao Blues, Latin, Soul, Rock und südamerikanische Rhythmen.

Möglich gemacht hat die Nachtflugparty die Volksbank mit einer Finanzspritze. Ab heute gibt es Tickets im Vorverkauf für zehn Euro plus Gebühr im LN-Ticketshop, den dem MZV angeschlossenen Geschäftsstellen, im Stern-Center (Kundeninfo), bei Burger-King, Lotto Matusche, Toom-Markt, Rewe Center Altenaer Straße sowie bei der Volksbank und in den Lokalen.

An der Abendkasse sind 14 Euro fällig. Die Tickets werden am Veranstaltungsabend (ab 20 Uhr) gegen die klassischen Nachtflug-Bändchen umgetauscht. Beginn der Innenstadt-Party ist um 21 Uhr.