Rückkehr zu G9: „Entscheidend ist, was für die Kinder besser ist“

Lüdenscheid - „Es hat sich ja abgezeichnet, dass das Abitur nach neun Jahren wiederkommt“, zeigt sich Sebastian Wagemeyer, Leiter des Zeppelin-Gymnasium, wenig verwundert über die Pläne von CDU und FDP. Man müsse jetzt sehen, wie das konkret umgesetzt werden soll.

„Es ist gute Tradition in der Lüdenscheider Schullandschaft, dass wir uns untereinander eng und offen absprechen, ebenso mit dem Schulträger. Das wird sicher auch jetzt so sein“, ist Wagemeyer überzeugt und erinnert auch an die Kooperationen zwischen den Gymnasien. Gut finde er es, wenn mit der Rückkehr zu G9 der Beginn der zweiten Fremdsprache wieder in die 7. statt wie jetzt in die 6. Klasse falle. „Die Kinder müssen doch erst einmal ankommen können. Entscheidend ist grundsätzlich, was für die Kinder besser ist.“

Michaela Knaupe, Schulleiterin im benachbarten Geschwister-Scholl-Gymnasium, betont: „Alle Beteiligten, Eltern, Schüler, Lehrer, Schulkonferenz und Schulträger werden darüber diskutieren. Dabei müssen alle wissen, wie die genauen Rahmenbedingungen aussehen. Es steht ja noch nicht fest, wie beide Modelle aufgestellt sein sollen.“

Nach den Vorstellungen von CDU und FDP soll das Abitur nach neun Jahren wieder zum Regelfall werden. Gymnasien, die das Turbo-Abi beibehalten wollen, können dies, falls gewünscht, auch umsetzen und sollen zusätzlich unterstützt werden. „Beides hat Vor- und Nachteile. G8 ist an unserer Schule tragfähig. Wir haben dafür nachmittags Unterstützungsangebote geschaffen, um zusätzliche Belastungen der Schüler aufzufangen.“

Dieter Utsch, Leiter des Bergstadt-Gymnasiums, sagt: „Wir hatten am BGL ja schon früher eine Mischlösung – G9 mit einem Turbo-Zug.“ Wenn die genauen Bedingungen für die Rückkehr zu G9 vorlägen, müsse mit allen Beteiligten offen darüber gesprochen werden und das Vorgehen abgestimmt werden. Eine Umstellung müsse so verträglich wie möglich für die Schüler sein. Das BGL habe für G8 das Curriculum abgespeckt. „Aber wir haben ja einen Anspruch, und der bleibt dann auf der Strecke.“

Stimmung für oder gegen die Initiative von CDU und FDP will Dieter Utsch nicht machen. Er erinnert allerdings an eine Diskussion mit den Landtagskandidaten im Vorfeld der Wahlen. „Die Rückmeldungen der Schüler haben schon sehr deutlich gezeigt, wie belastend das Turbo-Abitur in acht Jahren und die damit verbundenen Anforderungen für sie sind.“