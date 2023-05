Rückfällig nach Freiheitsstrafe: Mann aus Lüdenscheid wegen Kinderpornografie angeklagt

Von: Olaf Moos

Teilen

Rechtsanwalt Ihsan Tanyolu und sein Mandant bereiten sich zum Prozessauftakt auf das Geständnis vor. © Olaf Moos

Vor zehn Jahren hatte ihn das Landgericht Hagen wegen siebenfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Im Februar 2017 kam der heute 55-Jährige auf Bewährung in Freiheit – und erlag seinen pädophilen Gelüsten erneut. Nun sitzt er in U-Haft und muss mit einer weiteren empfindlichen Freiheitsstrafe rechnen.

Lüdenscheid - Die Schilderungen, die Staatsanwältin Dorothée Jacobi aus der Anklageschrift wiedergibt und die beschreiben, was auf den Videodateien des Angeklagten (55) zu sehen war, sind schrecklich detailliert. Die Rede ist von Mädchen im Grundschulalter – und jünger. Männer filmen sie, während sie ihnen sexuelle Gewalt antun.

Die Staatsanwältin spricht über „erhebliche Schmerzen“ der Kinder, über Fesseln und brutale Penetration. Und darüber, dass der Angeklagte die Videos an Gleichgesinnte verschickt hat. Gegen die laufen bereits Strafverfahren. Er sagt, er habe die Männer über die Internet-Plattform Facebook kennengelernt. Der Vorsitzende der 1. großen Strafkammer, Richter Jörg Weber-Schmitz, spricht von „Ringtausch“.



Die Justiz ist auf die Spur des ledigen Mannes gestoßen, nachdem ein Internetnutzer einen Köder ausgelegt und sich nach Angaben des Gerichts als zwölfjähriges Mädchen ausgegeben hatte. Der 55-Jährige biss prompt an – forderte zunächst Nacktfotos von seinem vermeintlichen Opfer und lud es dann zu einem intimen Treffen ein. Die Falle schnappte zu. Der Chatverlauf landete bei der Polizei.



Der Strafverteidiger, Rechtsanwalt Ihsan Tanyolu aus Hagen-Dahl, kündigt ein umfassendes Geständnis an. Zuvor will er in einem Rechtsgespräch mit Richtern und Staatsanwältin ausloten, mit welchem Strafmaß sein Mandant rechnen muss. Weber-Schmitz zeigt sich gesprächsbereit.



Nach dem Rechtsgespräch hält die Kammer eine Freiheitsstrafe zwischen vier und fünf Jahren für verhältnismäßig.

Im Beratungszimmer steckt Staatsanwältin Jacobi ihren Kurs ab: mindestens viereinhalb Jahre. Anschließend gibt der Richter bekannt: „Nach dem Rechtsgespräch hält die Kammer eine Freiheitsstrafe zwischen vier und fünf Jahren für verhältnismäßig.“ Voraussetzung sei ein Geständnis. Verteidiger Tanyolu fackelt nicht lange. „Mein Mandant bereut die Taten, er entschuldigt sich und will die Haftzeit nutzen, um an sich zu arbeiten.“



Die Frage des Richters an den Angeklagten, warum er rückfällig geworden ist, beantwortet der mit dem Satz: „Keine Ahnung, weiß ich nicht.“ Und ob er psychologische Hilfe in Anspruch nehmen wolle. „Da bin ich dafür.“ Der Rechtsanwalt erklärt, sein Mandant wolle die Freiheitsstrafe in Berlin absitzen, dort habe er Verwandte.



In Berlin hatte der Mann auch seine erste Strafe abgesessen. Er war überführt worden, in Lüdenscheid eine Zwölfjährige gefügig gemacht und in seiner Wohnung sieben Mal ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt zu haben. Die Handynummer des Mädchens hatte er von einer Arbeitskollegin gekriegt – der Großmutter des Opfers.

Der Prozess wird am 9. Mai, 9.30 Uhr, im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.