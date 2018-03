"Alte Liebe" in der Bücherei

Lüdenscheid - Im Jahr 2009 veröffentlichten Elke Heidenreich und ihr Ehemann Bernd Schröder den zweistimmigen Roman „Alte Liebe“, der sich um die beiden Senioren Lore und Harry und deren Leben und Befindlichkeiten nach 40 Jahren Ehe dreht.

Rudolf Sparing hat den Roman in eine szenische Rezitation umgearbeitet, die er selbst gemeinsam mit Ruth Schimanski am 13. und 20. April jeweils ab 19.30 Uhr im Saal der Stadtbücherei vortragen wird. Einlass für beide Veranstaltungen ist 19 Uhr. „Die Autoren haben ihren Roman zur Überarbeitung für die Bühne freigegeben, und ich habe das Werk, das ja neben den Dialogen auch beschreibende Passagen enthält, in einen reinen Dialog umgeschrieben“, erklärt Rudolf Sparing.

Während der erste Rezitationsabend nach wenigen Tagen ausverkauft war, sind für den 20. April noch Eintrittskarten zu haben. Im Preis von 15 Euro pro Person ist ein reichhaltiges Fingerfood-Buffet, das die Damen des Lions-Clubs Minerva gestalten, in der Pause enthalten, Karten sind im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten, in der Stadtbücherei sowie in der Engel-Apotheke, Knapper Straße 20, erhältlich.

Sämtliche Erlöse der beiden in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Lüdenscheid Minerva realisierten Veranstaltungen kommen der Kinderbücherei zugute, in der Büchereileiterin Dagmar Plümer neue, kindgerechte Möbel anschaffen möchte. Da das Interesse sehr groß ist, sind fünf weitere Rezitationsabende in der Zeit von September bis November geplant in Halver, Herscheid, bei den Freimaurern in Lüdenscheid, beim Lüdenscheider Stadtfrauenverband sowie beim Förderverein der Suchtkrankenberatung.