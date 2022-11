RTL-Stars am Samstag zu Gast im Stern-Center in Lüdenscheid

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Joachim Llambi ist am 5. November bei großen „Tag der Stars“ im Stern-Center zu Gast. © RTL

Ein kleiner Tanzkurs und viele Rosen – wer das mag und auch Fan der RTL-Fernsehsendungen „Let‘s Dance“ und „Der Bachelor“ ist, der ist am 5. November goldrichtig im Stern-Center. Denn dann werden „Let’s-Dance“-Juror Joachim Llambi, das neue Bachelor-Paar Dominik Stuckmann und Anna Rossow sowie der allererste Bachelor Paul Janke zum großen „Tag der Stars“ im Stern-Center erwartet.

„Wir freuen uns auf einen aufregenden Samstag mit großartigen Gästen und vielen tollen Aktionen“, erklärt Nadine Kalippke vom Centermanagement. Die Besucher erwarte am 5. November nicht nur ein Tag mit Prominenz aus dem Fernsehen, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm, ergänzt sie.

Los geht es am Samstag ab 11 Uhr mit einem Walking Act von der Gruppe „Pirouette Performances“.



Joachim Llambi aus Let‘s Dance zu Gast

Von 12 bis 14 Uhr wird Joachim Llambi dann das Stern-Center besuchen. Und nicht nur das: „Es wird auch getanzt! Um 12 Uhr findet ein kleiner Tanzkurs mit Joachim Llambi statt“, sagt Nadine Kalippke. Zu einer Tanzfläche verwandelt sich dann der Bereich im EG2 vor dem Geschäft Salamander. Selbstverständlich stehe der TV-Liebling seinen Fans im Anschluss für Autogramme und Selfies zur Verfügung, so die Mitarbeiterin. Joachim Llambi, erklärt sie weiter, sei seit 2006 Juror in der RTL-Show „Let’s Dance“ und dabei als äußerst kritisches Jury-Mitglied der Tanzshow bekannt. Der ehemalige Profi-Tänzer gelte als der strengste und gefürchtetste Juror des Tanz-Wettbewerbs.

Neues Bachelor-Paar

Unmittelbar im Anschluss an Llambe werde das Bachelor-Paar Dominik Stuckmann und Anna Rossow das Stern-Center entern. Das Paar habe sich in diesem Jahr in der TV-Aufzeichnung kennen und lieben gelernt. „Dominik und Anna werden in der Zeit von 14.30 und 16.30 Uhr im EG2 vor unserem Brax Store für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen“, erklärt Kalippke.

Der allererste Bachelor

Ab 16 Uhr ist dann der allererste RTL-Bachelor zu Gast. „Wir dürfen Paul Janke ebenfalls im EG2 vor Brax begrüßen“, sagt sie. Paul sei ja bekannt als „der einzig wahre“ Bachelor, fügt sie hinzu. Mit seiner sympathischen, herzlichen und offenen Art habe er nicht nur die Mädels, sondern auch das Fernsehpublikum von sich überzeugen können. Derzeit sei er nicht nur als DJ unterwegs, sondern auch als Model, Darsteller oder als VIP-Gast bei zahlreichen Events gefragt. „Bereits im September 2017 war Paul im Rahmen der Ladies Night zu Gast im Stern-Center.“



Dominik Stuckmann ist der neue Bachelor. Er kommt zusammen mit seiner auserwählten Anna Rossow zum „Tag der Stars“ nach Lüdenscheid. © RTL

Ein vielfältiges Programm soll den Tag abrunden: Ab 12 Uhr drehe sich das Glücksrad im EG2. Auf die Spieler warteten „tolle Preise“. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr spielt zudem die Band „Kabellos“, die bereits beim vorjährigen Weihnachtsprogramm des Stern-Centers auftrat. „Das wird für gute Stimmung sorgen“, sagt Nadine Kalippke.