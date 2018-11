Royale Post: Lüdenscheiderin bekommt Brief von Harry und Meghan

Lüdenscheid - Über Post aus dem britischen Königshaus durfte sich jetzt die Lüdenscheiderin Jutta Barth freuen: Nachdem sie Prinz Harry und seiner Frau Meghan im Mai zur Hochzeit gratuliert hatte, kam jetzt Post zurück: eine Danksagung samt offiziellem Hochzeitsfoto.

Tausende Menschen saßen am 19. Mai vor dem Fernseher, um live mitzuerleben, wie sich Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle das Ja-Wort gaben. Auch die Lüdenscheiderin Jutta Barth gehörte dazu, verfolgt sie doch seit Jahren die Geschichten rund um die europäischen Königshäuser – sowohl über ihre wöchentliche Zeitschrift als auch übers TV.

Doch die Hochzeit des britischen Prinzen wird ihr wohl in besonderer Erinnerung bleiben, denn: Im vergangenen Monat erreichte sie ein Brief aus dem Buckingham Palace. „Ich habe schon am Briefumschlag erkannt, dass er aus England kam“, verweist sie auf die besonderen Stempel.

Und es wurde noch besser: Mit einer Karte sowie einem Hochglanzabzug des offiziellen Hochzeitsfotos sprachen die Frischvermählten der Lüdenscheiderin ihren Dank aus.

"Herzliche Grüße aus Lüdenscheid"

Und das kam nicht von ungefähr, schließlich hatte die 71-Jährige dem Brautpaar eine Glückwunschkarte zur Hochzeit geschickt. „Aus Spaß an der Freude“, sagt sie.

Dabei hatte sie sich durchaus Mühe gegeben: In eine Doppelkarte klebte die LN-Leserin den Zeitungsartikel über die Hochzeit, verzierte sie und schrieb: „Herzliche Grüße von Jutta Barth aus Lüdenscheid.“ „Natürlich hatte ich gehofft, dass etwas zurückkommt, aber nach so langer Zeit hatte ich nicht mehr damit gerechnet.“

Danksagung von der Queen kam auch schon

Denn dass man durchaus eine Antwort erwarten kann, hatte die Lüdenscheiderin bereits vor einigen Jahren erfahren: Im Jahr 2013 schickte sie Prinz William und seiner Frau Kate ebenfalls eine selbst kreierte Glückwunschkarte zur Geburt ihres Sohnes George. Auch damals gab es eine Danksagung der Queen.

Ein Jahr später gratulierte die Rentnerin Fürst Albert von Monaco und seiner Frau Charlene zur Geburt ihrer Zwillinge: Auch dafür gab es Post aus dem Fürstentum – sowohl in englischer als auch in französischer Sprache. Lediglich eine Danksagung aus dem schwedischen Königshaus blieb aus – „wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Porto auf den Umschlag geklebt“, vermutet Jutta Barth.

Dass nun wieder ein Briefumschlag aus dem Königshaus in die Kreisstadt verschickt wurde, freute die Lüdenscheiderin sehr. „Die Hochzeit war immerhin schon vor sechs Monaten.“

Nächste Glückwunschkarte schon in Arbeit

Neben dem tollen Foto gab es aber noch etwas anderes, das die 71-Jährige beeindruckt hat: Auf einem kleinen Kärtchen aus dem Kensington Palace entschuldigen sich Prinz Harry und seine Frau für den späten Zeitpunkt der Danksagung. „The Duke and the Duchess of Sussex hope you will understand that, due to the enormous volume of correspondence received in the last few months, it has not been possible to reply to you until now“, ist dort zu lesen. „Das fand ich toll, das hätten die beiden ja eigentlich gar nicht nötig.“

Schon jetzt denkt die ehemalige Industriekauffrau, die ihre Freizeit gerne mit den Enkeln, Chorgesang, Kreuzworträtseln oder Turnen beim TuS Friesen verbringt, über die nächste Glückwunschkarte nach. Schließlich erwarten Harry und Meghan im Frühjahr Nachwuchs. „Da würde ich mir dann vielleicht noch mal etwas einfallen lassen.“