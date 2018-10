Unser Pendlerkönig kommt aus Lüdenscheid

Lüdenscheid - Zum Abschluss unserer Serie „Raus aus dem Stau“ küren wir unsere Pendlerkönige. Sie haben richtig gelesen: Es sind gleich mehrere, denn ihre Strecken sind gleich lang. Jeden Tag bestreiten sie 240 Kilometer Arbeitsweg auf Nordrhein-Westfalens Straßen. Einer von ihnen kommt aus Lüdenscheid.

Der 49-jährige Robert Crossley fährt jeden morgen von Lüdenscheid zu seinem Arbeitsplatz in Duisburg. Pendlerkönige sind auch Michael Stein aus Hamm, der täglich mit dem Auto nach Köln fährt, sowie Oliver Schuermann aus Hamm, dessen Ziel Krefeld ist.

Kerstin Murschel aus Rüthen-Westereiden zählt vermutlich eher in Stunden und Minuten als in Kilometern: Sie steigt jeden Tag in Lippstadt in den Zug, um nach Essen oder Düsseldorf zu fahren. Wir wünschen allen Pendlern immer gute und sichere Fahrt!