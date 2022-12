Nachhaltig leben in Lüdenscheid: Netzwerktreffen als Startschuss

Von: Susanne Kornau

Sie wollen keine Fronten aufbauen, sondern Mitstreiter finden: Ein junger Verein beginnt mit der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele vor Ort.

Lüdenscheid – „Wir wollen nicht meckern, wir wollen handeln.“ Aber natürlich gehört das Meckern dazu, denn schlechte Beispiele sind immer Ansporn, etwas besser zu machen. Das finden Ulrike Rohlmann und Lothar Brunner, das Vorstandsteam des noch jungen Vereins „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ .

Für Dienstag hatte der Verein zum ersten Netzwerk-Treffen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in den Roten Saal des Kulturhauses eingeladen. Rund 40 Adressaten wurden gezielt angesprochen – von der Mietförsterei bis zur youngcaritas, von der Stadtverwaltung bis zum Weltladentreff. Viele davon waren vor Ort, weitere per Zoom dabei. Auch das zeigt, dass der Verein mit dem Angebot eine Lücke füllte. Der Wunsch nach einem Vernetzungstreffen sei im Zuge der Arbeit an der Nachhaltigkeitsstrategie für Lüdenscheid aufgekommen. Darauf baut man nun auf.

Das Fazit am Ende eines intensiven Abends: „Wir sind unglaublich glücklich, dass bei unserer ersten Veranstaltung schon so viele dabei sind“, sagt Ulrike Rohlmann. Und: „Es gibt total schöne Sachen, aber viele wissen gar nichts voneinander.“ Das ändere sich nun.

„Es gibt viel zu tun“

Ein roter Faden, feste Termine, konkrete Ziele – das ist der Dreiklang, in dem man sich entschlossen bewegt. „Es gibt viel zu tun“, so Ulrike Rohlmann angesichts einer Reihe von negativen stadtplanerischen Entwicklungen in den letzten paar Jahren. Eigentlich eine paradoxe Situation, bedenkt man die Bedeutung, die die Stadtverwaltung zeitgleich den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit öffentlich zugewiesen hat. Doch Verwaltungstheorie und -praxis passen nicht immer zusammen. Als Beispiele nannte Ulrike Rohlmann „unglaubliche Flächenverschwendung“ für Parkplätze und Supermärkte, für steinerne „Gärten des Grauens“ auf Verkehrsinseln und privaten Flächen sowie den jahrelangen Kampf, Photovoltaik aufs Dach der neuen Musikschule zu bekommen.

Und trotzdem: Man will keine Fronten aufbauen, aber den Finger in die Wunde legen. „Es gibt viel zu tun“, so die Erkenntnis. Dem könne man nicht begegnen, indem man sich hinter der Ausarbeitung von Plänen verstecke. Ihr Rezept: „Ganz einfach: Die Hürden niedrig halten. Machen.“ Mit der Einstellung: „Jetzt schreibt ihr erst einmal ein Konzept“, komme man nicht voran, sagt sie: „Dann schaffen wir es nie.“

Fünf Themenfelder gehören zur Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt: Lebenslanges Lernen und Kultur, Nachhaltiger Konsum und gesundes Leben, Globale Verantwortung und Eine Welt, Klimaschutz und Energie sowie Nachhaltige Mobilität. Das erste Themenfeld wird nun bestellt, die nächsten Termine sind gesetzt: „Sehr wahrscheinlich“ am 27. Februar 2023 findet eine Bildungsmesse im Zeppelin-Gymnasium statt. Herzstück: Ein Markt der Möglichkeiten, bei dem Schulen, Kitas, Jugendzentren erprobte, funktionierende Projekte vorstellen und kennenlernen können – von der „Gemüseackerdemie“ über eine experimentelle Woche der Sonne bis hin zu bienenfreundlichem Gärtnern. Das Ziel: Ideen sollen neue Freunde finden, sich unkompliziert verbreiten: „Wir möchten uns nicht mit fremden Federn schmücken“, betont Rohlmann. „Es wird immer transparent sein, woher die Ideen kommen.“ Die will man weitergeben. Auch am 18. Juni 2023, beim großen Nachhaltigkeitsfestival.

