Rote Mütze Raphi: „Das ist das, was ich immer wollte“

Von: Carolina Ludwig

Ihr Markenzeichen ist die rote Mütze: Am Freitag wird Rote Mütze Raphi auf der Collabo Stage auftreten. © Dario Suppan

Rote Mütze Raphi heißt eigentlich Raphaella Henn und tritt beim Bautz auf. Im Interview spricht sie über ihre Musik, Power-Frauen und den anstehenden Auftritt.

Lüdenscheid – Sie ist 21 Jahre alt, während der Corona-Pandemie durchgestartet und bringt am Freitag um 19 Uhr ihre rote Mütze ins Nattenberg-Stadion. Rote Mütze Raphi, bürgerlich Raphaella Henn, ist Teil des Hip-Hop-Line-Ups auf der Collabo Stage beim Bautz-Festival. Mit Redakteurin Carolina Ludwig hat sie über ihre Anfänge während der Pandemie, Powerfrauen und heilende Herzen gesprochen.

Seit 2020 Cést la Vie rauskam, ist bei dir ja so einiges passiert. Ist es möglich, kurz zusammenzufassen, wie die vergangenen drei Jahre für dich waren?

Ich habe meine Single released, da bin ich gerade achtzehn geworden. Das war natürlich alles sehr krass und neu und spannend. Ich hab damals noch in einer Kleinstadt gewohnt und bin noch zur Schule gegangen. Kurz danach kam Corona und ich konnte ein halbes Jahr keine Musik mehr rausbringen. Das war natürlich sehr belastend für mich, weil die erste Single ja so gut durchgestartet ist. Irgendwie hat sich das dann so angefühlt, als wäre alles vorbei. Aber als alles ein bisschen lockerer geworden ist, habe ich weitere Musik rausgebracht, bin sehr viel durch Deutschland gereist und habe mega viele Leute kennengelernt. Seit einem Jahr habe ich nichts mehr rausgebracht, weil ich mich jetzt komplett auf mein zweites Album fokussiere und fange jetzt hoffentlich bald wieder an zu releasen.

Das Bautz-Festival ist 2023 einer von vier Live-Terminen bei dir und was die Besucherzahlen angeht, der größte. Bist du nervös?

Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so nervös, ich freue mich eher. Ich freue mich auch, immer wenn viele Leute da sind, ich freue mich wenn da gute Stimmung ist. Das ist einfach das, was ich immer wollte.

Wenn du im September beim FAB Festival spielst, steht auch Juju auf der Bühne. Du hast mal gesagt, sie ist ein großes Vorbild für dich. Gibt es andere Vorbilder oder Künstler, die dich geprägt haben?

Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe früher sehr viel Deutschrap gehört und auch sehr viele amerikanische Leute. Ich würde sagen, dass ich mich von jedem so ein bisschen inspirieren lassen habe, aber vor allem natürlich von weiblichen Künstlern. Wenn man sieht, dass das noch eine Minderheit ist – also jetzt wird es ja immer mehr, Gott sei Dank – aber damals waren es ja nicht so viele, die da im Rampenlicht standen. Deswegen habe ich mich sehr krass von denen inspirieren lassen. Vor allem Shirin David feier ich sehr und auch Katja Krasavice. Das sind einfach zwei Powerfrauen in meinen Augen, die sich auch für gute Dinge einsetzen – die eine mehr, die andere weniger. Ich liebe einfach jede weibliche Künstlerin, die was aus sich gemacht hat, zum Beispiel auch Nina Chuba. Ich kannte sie schon vor ihrem Durchbruch und das sind natürlich alles so Sachen, wenn du Freunde kennenlernst in der Industrie und du siehst, dass die erfolgreicher werden, dann glaubst du natürlich auch daran, dass du das genauso schaffen kannst.

Du bist am Freitag tatsächlich der einzige weibliche Act auf dem ganzen Bautz-Festival, am Samstag stehen auch nur eine Handvoll Frauen auf der Bühne, Lea als Haupt-Act ist eine davon. Was sagst du dazu?

Wow. Also ich finde es gut, dass immer mehr Frauen in die Öffentlichkeit kommen und das immer präsenter wird. Ich denke, dass sich das mit den Jahren auch noch ein bisschen ändern wird. Es ist halt nun mal so, dass es mehr Männer in der Industrie gibt. Aber ich bin da guter Dinge, dass sich das in Zukunft auch noch stark ändern wird. Ich sehe auch viele weibliche Newcomer gerade und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das noch alles entwickeln wird. Aber im Endeffekt feier ich viele Künstler, die da auftreten, selber auch.

Wen denn zum Beispiel? Wirst du nur auftreten, oder es auch privat genießen?

Die 102 Boys werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mit einigen von denen bin ich auch eigentlich gut befreundet, deswegen freue ich mich, die zu sehen. Und natürlich SSIO, der wird auf jeden Fall wieder ein Highlight. Ich mag einfach seine Stage Presence voll und freue mich da auf jeden Fall drauf.

Was ist dir wichtig, wenn du Musik machst? Was möchtest du erreichen oder vermitteln?

Eigentlich achte ich nicht so wirklich auf irgendwas. Ich versuche in erster Linie, meine Gefühle zu verarbeiten oder gewisse Sachen, die mich inspirieren, in Songtexte zu verpacken. Das zweite Album wird sich auch ein wenig von dem ersten Album unterscheiden. Mein Charakter und meine Persönlichkeit entwickeln sich ja auch weiter. Mein Ziel ist es eigentlich, dass Leute, wenn sie meine Musik hören, dadurch heilen, dass sie Dinge verarbeiten können und, dass sie selbstbewusster dadurch werden und vielleicht ein bisschen verstanden werden.

Eine Frage stelle ich eigentlich immer am Ende: Was können die Bautz-Besucher von dir erwarten?

Ich versuche immer, ein bisschen lustig zu sein, aber auch, dass wir alle kurz mal heulen und tanzen und Dinge verarbeiten und dann eventuell mit einem geheilteren Herz aus dem Konzert gehen können.