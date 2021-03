Rostlauben aus dem „Wilden Osten“: Polizei MK zieht erneut zwei Transporter aus dem Verkehr

In Lüdenscheid stillgelegt

+ © Polizei MK Erneut zog die Polizei in Lüdenscheid zwei rollende Rostlauben aus dem Verkehr, darunter diesen Abschleppwagen mit einem Georgier am Steuer. © Polizei MK

Der Fahrer eines Abschleppwagens wollte nur kurz in Lüdenscheid tanken, als ihn die Polizei am Mittwochnachmittag an der Herscheider Landstraße entdeckte. Den Beamten war laut Einsatzbericht schnell klar, dass sich das Tanken kaum mehr lohnen würde. Aus der Pressestelle der Polizei heißt es dazu: „Für die Fahrt zum Prüfstand reichte der Treibstoff noch.“