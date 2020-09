Bei Rossmann: Frau sieht Mann - und nimmt allen Mut zusammen

Vorfall in Lüdenscheid

+ © dpa Die Drogerie-Kette Rossmann war Schauplatz eines denkwürdigen Schauspiels. © dpa

Manchmal sieht man etwas und hat sofort das richtige Gefühl. So erging es auch einer Frau, die im Rossmann in Lüdenscheid einen Mann zwischen den Regalen entdeckte. Sie nahm all ihren Mut zusammen und sprach ihn an.