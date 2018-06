Rosmart: Spatenstich für neue ipf-Firmenzentrale

Lüdenscheid - „Wir haben lange geplant und freuen uns sehr, dass es nun endlich losgeht.“ Mit diesen Worten vollzogen die Verantwortlichen der „ipf electronic GmbH“ mit Sitz in Lüdenscheid am Dienstag den offiziellen Spatenstich für ihre neue Firmenzentrale im Märkischen Gewerbepark Rosmart.

Bereits vor zwei Jahren hatte das Unternehmen zwei Grundstücke mit einer Größe von etwa 15 000 Quadratmetern erworben, um alle knapp 100 Mitarbeiter, die derzeit noch historisch bedingt auf vier Standorte verteilt sind, an einem Firmensitz zusammen zu führen.

„Durch die Zusammenlegung aller Niederlassungen vereinfachen wir die internen Kommunikation und können viele Prozesse maßgeblich beschleunigen. Hiervon sollen nicht nur wir, sondern vor allem unsere Kunden und Geschäftspartner profitieren“, sagte Geschäftsführer Dirk Neuhaus.

Und Christian Fiebach, zweiter Geschäftsführer, ergänzt: „In den letzten Jahren ist der Betrieb rasant gewachsen. Wir haben neue Mitarbeiter eingestellt und unser Portfolio ständig ausgebaut. Irgendwann war uns klar, dass wir mit den bestehenden Gebäuden und vor allem der Dezentralisierung der lokalen Niederlassungen an Grenzen stoßen und haben uns daher nach einer geeigneten Gewerbefläche umgesehen.“ Den Firmeneigentümern sei es dabei eine Herzensangelegenheit gewesen, den Neubau in der Nähe der bisherigen Standorte zu errichten.

In den kommenden Monaten soll auf dem Grundstück an der Rosmarter Allee die neue Firmenzentrale des Spezialisten für Sensoren mit einer Nutzfläche von etwa 6000 Quadratmetern auf zwei Etagen entstehen, in denen unter anderem Büros und Schulungsräume, die Fertigung, ein Zentrallager, eine Packstraße sowie Prüf- und Entwicklungslabore Platz finden werden.

Bei der Planung des Neubaus sei zudem langfristig gedacht worden, denn das Grundstück ermögliche bei Bedarf eine Erweiterung des Gebäudes an zwei Seiten. Neuhaus: „Der neue Unternehmensstandort ist damit auf Jahrzehnte gesichert, wobei auch die ökologischen Aspekte nicht zu kurz kommen“, verweist er auf eine Photovoltaik-Anlage sowie Ladestationen für Elektroautos auf dem Firmenparkplatz.

Bereits im Herbst soll der Rohbau fertig sein, sodass anschließend der Innenausbau folgen kann. Mit dem Umzug soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 begonnen werden, hoffen die Verantwortlichen. „Wir starten jetzt mit Zuversicht in die Bauphase.“