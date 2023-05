Rosengarten wird zum Open-Air-Kino – mit diesen Filmen

Teilen

Das Open-Air-Kino im Lüdenscheider Rosengarten lockte vor der Corona-Pandemie zahlreiche Besucher an. © Zobrowski

Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Rosengarten wieder in einen Open-Air-Kinosaal. Gezeigt werden vier Filme für Groß und Klein - und zwar kostenlos.

Lüdenscheid – Die Vorfreude ist groß, die Wetterprognosen vielversprechend: Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Rosengarten wieder in einen großen Open-Air-Kinosaal: Sowohl am Freitag als auch am Samstag, 2. und 3. Juni, werden zwei Filme, die für Kinder und Familien geeignet sind, auf einer Großbildleinwand gezeigt – und zwar kostenlos, denn:

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Zu sehen sein werden neben dem Zeichentrick-Klassiker „König der Löwen“ aus dem Jahr 1994 auch drei computeranimierte Filme, die in den Jahren 2008 bis 2010 in den Kinos liefen. Die Übersicht:

Freitag, 16.30 Uhr: „Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“;

Freitag, 19 Uhr: „König der Löwen“

Samstag, 3. Juni, 16.30 Uhr: „Oben“

Samstag, 19 Uhr: „Rapunzel – Neu verföhnt“

Veranstaltet wird das Open-Air-Kino von den lokalen Einrichtungen für (offene) Kinder- und Jugendarbeit sowie der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) und unterstützt von der Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid (WKL).

Wie es sich für einen Kinoabend gehört, werden – wie schon in den Vorjahren – auch Popcorn, Süßigkeiten und Getränke zu familienfreundlichen Preisen angeboten. „Mit dem Open-Air-Kino möchten wir insbesondere Familien mit Kindern die Gelegenheit geben, einen schönen Nachmittag und Abend mit guter Unterhaltung mitten im Herzen der Stadt zu verbringen“, sagt LSM-Chef Phillip Nieland. Die Treppenstufen im Rosengarten eignen sich ebenso als Sitzplätze wie der Platz davor. Für einige Sitzkissen vor Ort ist gesorgt, eigene Sitzunterlagen dürfen mitgebracht werden.