Rosengarten adé: Italienische Nacht an neuem Ort

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Dominic Leitgeb, Angelo Della Fera und Nicolas Leitgeb (von links) stellten am Montag das Konzept der 12. Italienischen Nacht vor. © Othlinghaus

Die Italienische Nacht zieht erneut weiter und steuert die nächste Innenstadt-Location für das atmosphärische Fest an. Großer Vorteil für die Fans der beliebten Veranstaltung: mehr Platz.

Lüdenscheid – Am Samstag, 1. Juli, findet die Italienische Nacht in Lüdenscheid bereits zum 12. Mal statt, diesmal allerdings an einem anderen Veranstaltungsort. „Mit den Gastronomen am Rosengarten fanden wir leider keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit“, erklärt Nicolas Leitgeb, der mit seiner Firma „Sound of Centuries“ die Italienische Nacht veranstaltet. Somit wird die Neuauflage nun erstmals auf dem Sternplatz stattfinden.

Nicolas Leitgeb, sein Bruder Dominic sowie Angelo Della Fera, der mit seiner Band für die musikalische Begleitung der Italienischen Nacht sorgen wird, stellten deren Programm am Montag auf dem Sternplatz vor. Der neue Ort habe für den Veranstalter ohnehin einige Vorteile, wie er betont. „Die Strom- und Wasserversorgung ist hier auf ideale Weise gewährleistet, und wir haben deutlich mehr Platz als im Rosengarten“, betont Nicolas Leitgeb. Derweil soll natürlich auch auf dem Sternplatz für eine gemütliche, italienische Stimmung gesorgt werden, wenn die Veranstaltung bereits in der Mittagszeit startet. Hierfür sollen unter anderem Bäume auf dem Veranstaltungsgelände aufgestellt und italienische Deko-Elemente für Urlaubsflair sorgen.

Urlaubsflair mit Programm

Neben den italienischen Hits und Klassikern, die Angelo Della Fera und seine Band musikalisch zum Besten geben wollen, werde es natürlich auch eine große Auswahl an kulinarischen Genüssen aus Italien geben. „Wir haben einen Antipastistand und einen Pizzastand geplant, und auch für leckere Pasta-Gerichte, die vor Ort überbacken werden können, wird gesorgt sein“, verspricht Nicolas Leitgeb. Ferner haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich mit Aperol Spritz und Cocktails zu erfrischen, sowie einen Weinstand mit süffigen italienischen Tropfen aufzusuchen, den Eichelhardts Weinkontor betreiben wird.

Ein Unterhaltungsprogramm zusätzlich zur Musik, das derzeit aber noch nicht feststeht und deshalb später noch bekannt gegeben werde, soll die Gäste tagsüber erwarten.

Ihre Anfänge erlebte die Italienische Nacht als relativ kleines Straßenfest, ehe es jedoch mit den Jahren immer beliebter wurde. „Bei der letzten Veranstaltung hatten wir über den Nachmittag und Abend verteilt zwischen 1500 und 2000 Gäste“, erinnert sich Nicolas Leitgeb. Diesen großen Publikumszuspruch strebe er auch diesmal wieder an, wobei natürlich auch das Wetter eine große Rolle spielt. „Derzeit wird im Internet für den Tag gutes Wetter vorausgesagt und wir hoffen, dass das so bleibt“, zeigt sich Leitgeb optimistisch.