Roots Plague Soundsystem im AJZ

Nach „Walk the Line“

+ © Bastian Fiele Das Roots Plague Soundsystem kommt zum ersten Mal nach Lüdenscheid. © Bastian Fiele

Lüdenscheid - Das Dub Dynamics-Team lädt für Samstagabend zur After-Show-Party zum „Walk the Line“-Festival ins Alternative Jugendzentrum Bergchemie (AJZ) an der Altenaer Straße. Das Roots Plague Soundsystem will dort ab 22 Uhr für Party-Stimmung sorgen. Versprochen wird Musik mehrerer Stilrichtungen: Reggae, Roots, Dub, Steppa. Der Eintritt für alle ab 18 Jahren kostet 6 Euro.