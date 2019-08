Rollstuhlfahrer randaliert vor Notaufnahme - Pfleger wissen sich nicht anders zu helfen

Am Klinikum Hellersen

Vor der Notaufnahme des Klinikums Hellersen pöbelte der Hagener Klinikpersonal an.

Lüdenscheid - Ein Rollstuhlfahrer randalierte am Montagnachmittag vor der Notaufnahme des Klinikums Hellersen in Lüdenscheid. Das Pflegepersonal wusste sich nicht mehr anders zu helfen - und rief die Polizei. Das brachte den Mann erst so richtig auf die Palme.