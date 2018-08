Alschi: Rollschuhe aus Lüdenscheid

Lüdenscheid - Rollschuhe oder Inline-Skates sind heute nur eine von unzähligen Möglichkeiten, mit denen Kinder sich im Freien austoben können. Aber sie sind inzwischen weit mehr als ein Spielgerät, sondern werden vielmehr auch von Erwachsenen zur sportlichen Freizeitbetätigung genutzt. In den 1950er- und 60er-Jahren gehörten Rollschuhe zu den beliebtesten Spielzeugen und waren weit verbreitet. Ein solches Paar aus jener Zeit wird heute Teil des Virtuellen Museums.

Es gehört deshalb in den Fundus der Lüdenscheider Museen, weil es sowohl die Gesellschaftsgeschichte der Nachkriegszeit repräsentiert als auch ein Stück Lüdenscheider Industriegeschichte. Hergestellt wurde das ausgewählte Paar Rollschuhe irgendwann nach 1945 von einem Lüdenscheider Unternehmen, der Albert Schiffer Metallgießerei. Die Firma wurde 1919 gegründet und war an der Reckenstraße ansässig. 1967 firmierte das Unternehmen als Druck- und Kokillengießerei.

Bei unserem Ausstellungsstück handelt es sich um Aluminium-Rollschuhe mit dem Namen Alschi – wohl in Anlehnung an den Hersteller. Während heutzutage bei Rollschuhen und vor allem bei Inline-Skates die Schuhe unmittelbar mit dem kleinen Fahrgestell verbunden sind, wurde dieses Modell, wie es vor 50 und mehr Jahren noch üblich war, mit Lederriemen unter die Schuhe geschnallt.

Es besteht aus einem Aluminium-Gestell, unter das je zwei Rollen, ebenfalls aus Aluminium, nebeneinander montiert sind. Entsprechende Fahrgeräusche gehörten dazu. Bemerkenswert ist, dass solche Schuhe oft aus zwei gegenläufig auf einer Schiene montierten Teilen bestanden. Mit bestimmten Schlüsseln konnte so die Größe verändert werden – die Schuhe wuchsen also mit den Kinderfüßen mit.

Ein beliebtes Spielzeug

Die Firma Albert Schiffer war nicht das einzige Lüdenscheider Unternehmen, das in der Zeit des Wirtschaftswunders Rollschuhe produzierte. Bekannt waren seinerzeit außerdem Rollschuhe unter dem Namen Panther der Firma Heinrich Hetkamp. Diese wurde bereits 1840 gegründet und hatte ihren Sitz an der Nordstraße.

Das lässt ahnen, wie beliebt Rollschuhe bei den Kindern gerade in der Nachkriegszeit waren. Schwerig nachzuvollziehen ist das nicht: Viele Jungen und Mädchen verbrachten damals ihre Freizeit, wenn es das Wetter irgend zuließ, draußen. Sie hatten viel mehr Freizeit als Kinder heute, um sich mit ihren Freunden zu treffen und gemeinsam Abenteuer zu erleben.

Anderes wäre in der damals oft noch beengten Wohnsituation gar nicht möglich gewesen. Bis in die 60er-Jahre hinein war Wohnraum durch den Zuzug der zahlreichen Flüchtlinge und Vertriebenen auch in Lüdenscheid knapp, ein eigenes Kinderzimmer die Ausnahme.

Fahrräder konnten sich nur wenige leisten

Mit den Rollschuhen konnten die Jungen und Mädchen auf den Straßen unterwegs sein. Besonders beliebt war es, abschüssige Einfahrten und Straßen hinunterzurasen – auch wenn es nicht immer ganz einfach war, den Berg mit den Rollen unter den Füßen hochzukraxeln. Da konnte es auch mal von Vorteil sein, wenn man sich die Rollen auf der Metallachse einfach abschnallen konnte. Von Knie- und Ellenbogenschonern oder Helmen, die heutzutage unbedingt getragen werden sollten, sprach damals noch niemand.

Möglich war dieser unbefangene Umgang mit solchen fahrbaren Untersätzen, weil es noch nicht so viel Verkehr auf den Straßen gab. Alternativen zu den Rollschuhen gab es wenige – einen Roller vielleicht noch. Ein Fahrrad hatte damals noch längst nicht jedes Kind – das konnten sich viele Familien einfach nicht leisten. Die selbstgebauten Seifenkisten waren zwar ebenfalls beliebt, aber längst nicht so massentauglich wie die Rollschuhe.

Zeichen des Wirtschaftswunders

Das Engagement heimischer Betriebe in diesem Bereich lässt darauf schließen, dass hochwertige Spielgeräte für die Wirtschaftswundergeneration, die noch keine so riesige Auswahl an Spielzeug hatte wie es Kinder heute haben – ganz zu schweigen von multimedialen Alternativen –, für die metallverarbeitenden Firmen eine gute Möglichkeit boten, um nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich wieder Fuß zu fassen. Bekanntlich waren etliche Lüdenscheider Unternehmen in der Spielzeugbranche tätig, einige sind es bis heute.

Während die Rollschuh-Produktion in der Bergstadt längst eingestellt wurde, sitzt in Remscheid ein Unternehmen, das bis heute weltweit Rollschuhe und Inline-Skates vertreibt. Die Firma Hudora (Hugo Dornseif Radevormwald) wurde 1919 in Radevormwald gegründet und war lange Marktführer in der Rollschuhproduktion.

+ Bei den Rollschuhen der Marke Alschi waren auch die Rollen aus Aluminium - entsprechende Fahrgeräusche gehörten dazu. © Nougrigat

Seit den 1920er-Jahren verkaufte die Firma Roll- und Schlittschuhe und rüstete bis in die 1990er-Jahre unter anderem bekannte Spitzensportler aus. Bei Hudora wurden Mitte der 1950er-Jahre Gleitschuhe, die sich bei Kindern und Jugendlichen jener Zeit im Winter großer Beliebtheit erfreuten, aber heute kaum noch bekannt sind, und Rollschuhe mit Gummirollen entwickelt.

Die Entwicklung von Rollschuhen lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Zunächst noch als Bühnenattraktion gewannen sie Mitte des 19. Jahrhunderts gewisse Popularität. Mit der Entwicklung von Schuhen mit vier Rollen, der Verbreitung asphaltierter Straßen und der Möglichkeit, Kugellager kostengünstig zu produzieren, wurden sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend alltagstauglich.