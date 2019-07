Roller-Gang blockiert Straße, einer bedroht Autofahrer: "Ich töte dich"

Lüdenscheid - Die Polizei ermittelt nach einem Bedrohungsszenario in Lüdenscheid. Drei Roller-Fahrer sollen eine Straße blockiert haben. Als sich ein Autofahrer beschwert, bedrohen sie ihn mit dem Tod.

Der Zwischenfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag um 15 Uhr am Kreisverkehr an der Fuelbecker Straße/Buschhauser Weg/Wilhelm-Kattwinkel-Straße am Vogelberg.

Laut Polizeimitteilung fuhr ein 58-jähriger Lüdenscheider mit seinem Auto über die Fuelbecker Straße. Hinter dem Kreisverkehr in Richtung Lennestraße blockierten drei Rollerfahrer die Straße.

Als der 58-Jährige sie aufforderte, Platz zu machen, beleidigten die Rollerfahrer den Mann und bedrohten ihn mit dem Tod. Laut Polizeibericht soll einer gesagt haben: "Ich töte dich". Als der Mann schließlich vorbeifahren konnte, überholten die Rollerfahrer ihn und bremsten ihn leicht aus.

Anschließend trennten sich die Wege. Der Autofahrer erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung und hofft auf Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen, Tel 02351/9099-0.

Bereits am 13. Juli sorgten drei Roller-Fahrer für einen nächtlichen Großeinsatz, als sie sich der Kontrolle der Polizei widersetzten. Laut Polizeisprecher Marcel Dilling bestehe aber keinerlei Zusammenhang zwischen den Fällen.