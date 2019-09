Rollator wie ein Bulldozer benutzt: Frau schiebt sich Weg an Netto-Kasse frei

Lüdenscheid – Wie einen Bulldozer benutzte eine Frau im Netto-Markt in Lüdenscheid ihren Rollator. Eine Verkäuferin, die sich ihr in den Weg stellte, wurde zur Seite geschoben. Schließlich konnte die "Rollator-Fahrt" gestoppt werden.

Wie die Polizei mitteilte, beobachteten die Mitarbeiter des Netto-Marktes an der Knapper Straße in der Innenstadt gegen 12.30 Uhr am Donnerstag eine Kundin mit ihrem Rollator. Sie angelte sich im Kassenbereich eine Plastiktüte, füllte diese mit Lebensmitteln und wollte an der Kasse vorbei den Laden verlassen.

Dass sich eine Kassiererin in den Weg stellte, störte die Frau nicht. Sie schob ihren Rollator unbeirrt in Richtung Ausgang und damit die Mitarbeiterin vor sich her.

Es kam zu einem Gerangel, bei dem die 24-jährige Verkäuferin leicht verletzt wurde. Sie konnte die alkoholisierte 43-jährige Lüdenscheiderin schließlich stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei in einem Durchgang zum Hinterhof festhalten.

