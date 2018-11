„MK rockt hart“ in der Schützenhalle

Lüdenscheid - Die Schützenhalle am Loh bebte: Bei „MK rockt hart“ gab es gleich zwei sehenswerte Live-Shows. Große Fotogalerie im Artikel.

Bei „MK rockt hart“ am Samstag bebte auf Einladung des Kreativ-Werk-Ruhr die Schützenhalle. Dabei wurden gleich zwei sehenswerte Live-Shows geboten: Zum einen gaben sich Tom, Alex, Fluppe und Torben von La Ultima die Ehre, die ihre energiegeladene Böhse-Onkelz-Tribute-Show abbrannten.

Dabei setzten die Jungs ganz auf Party und verzichteten – wie bei allen ihren Shows – bewusst auf sämtliche politischen Anklänge, die früher bei den Onkelz bisweilen für Missstimmung sorgten.

MK rockt hart - Konzert mit La Ultima und Feuerengel Zur Fotostrecke

Im Anschluss an diesen explosiven Opener wurde es einmal mehr heiß in der Schützenhalle, denn die Formation Feuerengel, die sich auf den Brachialsound der Band Rammstein spezialisiert hat, überzeugt nicht nur akustisch, sondern auch visuell mit einer überwältigenden Feuershow, wie sie das Publikum in den vergangenen Jahren schon mehrfach am gleichen Ort erleben durfte.

Während Rauch, Feuerfontänen, Flammenwerfer und Knalleffekte die Fans begeisterten, bewegten sich die Musiker inmitten einer rustikalen Steampunk-Bühnendeko, natürlich dementsprechend schräg kostümiert. Die technisch perfekte Show, die durchaus auch eigene Elemente und Ideen mit einfließen lässt, braucht sich hinter der originalen Rammstein-Show inzwischen kaum mehr zu verstecken.