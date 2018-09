"MK rockt hart" in der Schützenhalle am Loh

Die Feuerengel kommen mit ihrer Pyroshow in die Schützenhalle am Loh.

Lüdenscheid - Sie haben Hard-Rock-Doro nach Lüdenscheid geholt und jetzt wieder einmal so richtig Bock auf Rock: Kreativ-Werk-Ruhr lädt ein zu „MK rockt hart“. Der Termin, den sich alle Hardrocker vormerken sollten: 10. November in der Schützenhalle am Loh.

Zu Gast sind quasi alte Bekannte: Die Feuerengel kommen mit ihrer grandiosen Pyroshow Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Rammstein-Tribute-Band, die es, so heißt es seitens der Veranstalter, „mit ihrer berühmten Show jederzeit mit dem Original aufnehmen können.“

Die zweite Band an diesem Abend ist La Ultima, die ihre Boehse-Onkelz-Tribute-Show die Halle auf die Bühne der Schützenhalle bringt. Die Band aus Mönchengladbach hat sich mit ihrer Show seit 2007 einen Rang als einzigartige Tribute-Band der Boehsen Onkelz erspielt. La Ultima covern die Onkelz, jedoch versuchen sie; diese nicht zu imitieren.

Pathos werde durch ein zwinkerndes Auge ersetzt. So entstehe ein neues Gefühl abseits der üblichen Coverbands, was mit unzähligen schweißtreibenden Auftritten viele Zuhörer und Anhänger gefunden habe und zu dem Synonym „Die Ersatzlegenden“ führte. Ohne Wehmut, erhobenen Zeigefinger oder politische Inhalte spielt La Ultima die Songs, die seit Jahrzehnten die Anhänger der Gruppe begeistern: „Wir spielen die Songs, als wären es unsere. Das kommt an, den Ruf haben wir weg“, so die Musiker über ihr Image.

Den Opener machen in diesem Jahr die Musiker von Metal Rising mit, so versprechen die Organisatoren, „ihrer härtesten Party im Märkischen Kreis, die auch die Umbaupause verkürzen werden.“

Tickets für die Hardrock-Party in der Schützenhalle sind seit gestern zu haben. Sie kosten als Hardticket im LN-Ticketshop im Medienhaus an der Schillerstraße 22 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es darüber hinaus im „Klein Oho“ im Stern Center, bei Burger King sowie im Kö Shop in Halver.