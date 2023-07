Kultpark: Mit JPB querbeet durch die Rockgeschichte

Von: Monika Salzmann, Jutta Rudewig

Auftakt im Kultpark: JPB und die musikalischen Gäste zündeten ein Rock-Feuerwerk. © Salzmann

Rock zum Auftakt: Im Kulturhauspark begann das Kultpark-Festival mit den Musikern der JPB. Trotz des Regens, der just zur Unzeit während der Einlasszeit zum Open-Air-Konzert einsetzte, füllte sich das Festivalgelände schnell mit feierlustigen Rockfans, die mit der Band eine Reise durch die Rockgeschichte antraten. „Eigentlich eine Katastrophe“, meinte Veranstalter Oliver Straub zum nassen Festivalstart.

Lüdenscheid –Umso erfreuter war er, dass sich die Besucher von dem kurzen Regenschauer nicht abhalten ließen, das Festival zu besuchen und mit der Band, guten Freunden und Bekannten einen launigen, kurzweiligen Sommerabend in Wohlfühlatmosphäre zu genießen. Am Ende zeigte er sich „mega zufrieden“ mit dem Start in zwei musikalische Wochenenden, die es in sich haben und mit großen Namen der Musikszene aufwarten.

In bewährter Besetzung, mit Markus Hartkopf (Gitarre und Gesang), Daniel Hartkopf (Schlagzeug und Gesang), Ivo Rissone (Bass und Gesang) und Bernd Manthey (Gitarre) entfachte die Band – kaum auf der Bühne – ein wahres Rockfeuerwerk. „The boys are back in town“ - im Original von der irischen Hardrock-Band Thin Lizzy gespielt und von den Lüdenscheider Musikern in einem eigenen mitreißenden Arrangement kredenzt – hieß es da bedeutungsvoll.

Gehörte das erste Set der festen Formation, bekam die Band im zweiten Teil des Abends mit Anja Bitzhenner und Pascal Zimmer am Mikro fulminante Gesangsverstärkung. Querbeet durch die Rockgeschichte powerte die Band bei ihrem überschäumend spielfreudigen, mitreißenden Auftritt.

„Hier ist noch ganz viel Platz. Ihr müsst nicht da hinten stehen“, suchte und fand Markus Hartkopf – bestrebt, die Zuhörer nah an die Bühne zu locken – im Handumdrehen den berühmten Draht zu den Fans. Von den Foo Fighters („Wir lieben die Foo Fighters“) einmal abgesehen, von denen sich mehrere Titel im Programm fanden, stand kaum ein Bandname doppelt auf der Hitliste der Lüdenscheider.

Anja Bitzhenner gehörte zu den Gästen, die die Band mitgebracht hatte. © Salzmann

Von Lenny Kravitz (Always on the run) ging’s zu The Knack (My Sharona), von den Beatles (Come together) zu John Mayer (Waiting for the World to change) und so fort. Für jeden war etwas dabei, was besonders leicht und griffig ins Ohr ging, mitschnippen, mittanzen und mitsingen ließ, auch wenn es nur der Refrain war.



Gesanglich und instrumental waren die Lokalmatadoren, die dem Festival einen Auftakt nach Maß bereiteten, wie gewohnt top und allzeit für ausgefeilte, rasante Instrumentalsoli bereit. Mit ihren beiden bühnenerfahrenen, bestens aufgelegten „Gaststars“ Anja Bitzhenner und Pascal Zimmer – O-Ton Markus Hartkopf – stellte sich die Band noch breiter und farbiger auf.



Kamen die Fans von Tina Turner und Pink in der Bizzi-Time auf ihre Kosten, durften die Fans bei Pascal Zimmer mit Ed Sheeran in großen Gefühlen schwelgen und sich mit Jack Johnson in sehnsüchtigen Wünschen verlieren.

Queen Kings und Achtung, Baby

Am Freitagabend spielen die Queen Kings im Kultpark auf. An der Abendkasse gibt es noch genügend Karten. Am Samstagabend steht die U2-Revival-Band Achtung Baby auf der Bühne. Einlass auf das Gelände ist jeweils ab 18.30 Uhr.

Tickets . Samstag, 15. Juli, ab 19 Uhr: Achtung, Baby (U2-Tribute-Band)

. Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr: Alex im Westerland (Tote Hosen und Ärzte)

. Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr: Regatta de Blanc (Police und Sting)

. Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr: Agnetha’s Affair (Abba)

Tickets kosten je nach Veranstaltung zwischen 14 und 24 Euro plus Gebühr im Vorverkauf. Einlass auf das Gelände ist ab 18.30 Uhr, die Abendkasse befindet sich an der Schillerstraße.

Überliefert ist, dass der deutsche Titel des Albums „Achtung Baby“ der Rockband U2 durch die Produktion des Albums in den Berliner Hansa-Studios zustande kam.

Der Musik der „Fab-Four“ aus Irland verschrieben haben sich vier Musiker aus Lüneburg und sich den Bandnamen „Achtung Baby“ gegeben. Am heutigen Samstagabend steht „Achtung Baby“ auf der Bühne im Kultpark und zelebriert die Songs der irischen Superband zwischen „Where the Streets has no Name“ und „With or Without you“.



Achtung Baby war schon mehrfach in Lüdenscheid - hier bei einem Auftritt bei Dahlmann. © Othlinghaus

Die wohl renommierteste U2-Tributeband feiert inzwischen 20-jähriges Bestehen und ist auch in der Bergstadt längst nicht mehr unbekannt. Fans erinnern sich gern an den Auftritt der Tribute-Band im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße. Größtes Anliegen, so heißt es seitens vier Lüneburger, sei, das Gefühl, den Sound und die Seele der Musik der vier Iren zu transportieren.

Eintrittskarten sind noch erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 19 Euro plus Gebühr (im Klein Oho) und 22 Euro an der Abendkasse.