Rocker-Treffen an Weststraße: 100 „Osmanen“ friedlich

Lüdenscheid - Rund 100 Angehörige der als Rocker-Gruppierung geltenden „Osmanen Germania“ haben sich am Wochenende in Lüdenscheid getroffen. Die Polizei war vorher über die Veranstaltung informiert. Doch die Veranstaltung verlief „unspektakulär“, wie Polizeisprecher Dietmar Boronowski sagt. „Es gab keinerlei Beanstandungen.“

Nach LN-Informationen haben die Organisatoren für das Treffen am Freitagabend Räume an der Weststraße angemietet. Ein erfolgreicher Lüdenscheider Kampfsportler, der den „Osmanen Germania“ nach Erkenntnissen der Behörden nahesteht, zeichnete für die Sicherheit bei dem Treffen verantwortlich und ließ die Teilnehmer von extra angeheuerten Türstehern auf Waffen kontrollieren.

Was die „Osmanen“ bei der Veranstaltung besprochen haben, darüber liegen den Ermittlern keine Erkenntnisse vor, heißt es. Doch nachdem sich die 2015 von türkischstämmigen Kampfsportlern gegründete Rocker-Gang vom Ruhrgebiet aus auch auf den Norden des Märkischen Kreises ausgedehnt hat, wolle sie nun auch im Südkreis Fuß fassen. In Polizeikreisen sprechen die Experten für Organisierte Kriminalität davon, dass nach der Kontrolle der Türsteher-Szene in Iserlohn und Menden nun auch die Branche in Lüdenscheid verstärkt im Fokus der „Osmanen Germania“ steht.

Nach der Veranstaltung an der Weststraße marschierten 30 bis 40 der Teilnehmer geschlossen zum Sternplatz, wo sie eine Art Schlachtruf skandierten. Es gab laut Polizei keine Zwischenfälle. Gegen 20.15 Uhr, erklärt Boronowski, sei das Treffen beendet gewesen. Vor der Abfahrt hätten Beamte das Auto des „Osmanen“-Präsidenten mit dessen Einverständnis durchsucht. Auch dabei habe es keinerlei Auffälligkeiten gegeben.

Nach letzten Erkenntnissen war dies nicht das erste Treffen der Gruppierung in Lüdenscheid. Bereits im Oktober kamen die Rocker hier zusammen. Nach Angaben von Nachbarn tauchen sie seither häufig an Wochenenden in ihrem Domizil neben dem Rathaustunnel auf.

Glaubt man Informationen aus dem Internet, gelten die „Osmanen“ als eine der am schnellsten wachsenden Gruppierungen im deutschen Rocker-Milieu. Anfang 2016 hatte der Club demnach 20 „Chapters“, also Untergruppen. Davon waren acht in NRW ansässig.

Eigenen Veröffentlichungen zufolge haben die „Osmanen“ deutschlandweit 2500 Mitglieder. Bei einer Razzia im April 2016 nahm die Polizei sieben Männer vorläufig fest, im November stellten Fahnder bei einer weiteren Razzia Speichermedien, Schusswaffen und Munition sicher.