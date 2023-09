Ein Ritter ohne Namen wird im MK hörbar

Von: Jutta Rudewig

„Ritter Namenlos“ gab es bislang nur als eBook oder auf Papier. © Schaefer

Einen Namen hat er nicht, der furchtlose Ritter. Auch am Schluss der Geschichte nicht, auch wenn im Allgemeinen Märchen ja dann doch gut enden. „Der Ritter Namenlos hat eine Erkenntnis“, sagt Thomas Wewers, der in diesem Fall nicht nur Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule ist, sondern auch der Autor der Geschichte „Ritter Namenlos“.

Lüdenscheid – Wie nehmen Menschen mit starken geistigen Behinderungen wahr? Was denken sie? Was fühlen sie? Warum haben sie Tics? Fragen, die oft nur schwer zu beantworten sind.

Thomas Wewers näherte sich in seiner Geschichte vom Ritter Namenlos diesen Fragen auf poetischer Weise. Eine nicht mehr ganz taufrische Geschichte – „Ich habe die vor mehr als 20 Jahren geschrieben. Ich sollte damals was verfassen für die Vereinszeitschrift ,Der kleine Prinz’. Aber nur über die Bewohner und ihre Einschränkungen zu schreiben, war mir zu langweilig.“

Schon damals war Wewers Märchen-affin. Was heute seine skurrilen Figuren aus der Inszenierung „Hänsel die Hexe nicht, Gretel“ sind, waren seinerzeit die Menschen mit ihren Handicaps, die er betreute. Sie wurden zu Märchenfiguren, die seit Kurzem als Podcast abrufbar sind.

Auch so eine Arbeit mit längerem Vorlauf. Vor gut anderthalb Jahren begannen die Vorarbeiten dafür, „Ritter Namenlos“ nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar zu machen. „Ohne Druck, das sollte gut werden“, sagt Wewers rückblickend auf die Suche nach den entsprechenden Stimmen.



In Cem Dinc von den smp-Studios in der alten Bergchemie fand er einen Fachmann und Mitstreiter, der sich in den Folgemonaten sehr viel Mühe gab, damit „es gut wird“ und damit der Ritter Namenlos, der auszog, um etwas zu leisten, auf Kobolde trifft.

Sie helfen ihm, seinen Weg im Leben zu finden. Das Buch, das es bislang nur als eBook oder Taschenbuch gab, ist nun also als Hörspiel verfügbar auf allen einschlägigen Plattformen. Ob der Hörer für ein Märchen bezahlen muss, hängt von der jeweiligen Plattform ab.