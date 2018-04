Mut zum Risiko zahlt sich aus

Authentische Strand- und Clubatmosphäre mit coolem Publikum – so etwas gibt es selten in der Bergstadt.

Lüdenscheid - Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato konnten ihre Begeisterung kaum im Zaum halten. Mit ihrem Eventunternehmen „Der Großstadtjunge“ hatten sie spontan die Veranstaltung „End of the Line“ am Samstag auf die Beine gestellt. Der Aufwand lohnte sich.

Über den Tag fanden bei bestem Sommerwetter und Temperaturen um die 20 Grad etwa 800 Sonnenhungrige den Weg zur Location direkt am Bahnhof, die mit etwa 100 Tonnen Sand und stilvoll gestalteten Verzehrständen in ein Urlaubs-Paradies verwandelt worden war.

„Erst am Mittwochabend haben wir spontan entschieden, das Event auf die Beine zu stellen, und alle haben wunderbar mitgezogen“, erklärt Ioannis Tsilikas. Ihren Dank richteten die Veranstalter besonders an die Stadt, die alle Genehmigungen kooperativ, schnell und unbürokratisch erteilt habe.

„Auch bei allen anderen Beteiligten wie dem Johnny-Mauser-Team mit Fabian Kärnbach und Philipp Nieland sowie der Firma Geier, den Churros Brothers, Tropf und Krümel sowie dem Sicherheitsdienst Galicia Personal, sind wir sofort auf offene Ohren gestoßen“, ergänzt Gaetano Stillavato.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr bei kaltem und nassem Wetter im letzten Moment hatte abgesagt werden müssen, war es geradezu Balsam für die Seele aller Beteiligter, dass das Event diesmal, trotz der extrem kurzfristigen Planungen, so reibungslos, harmonisch und rundum erfolgreich verlief.

End of the Line - Spontan alle raus! Zur Fotostrecke

Auch musikalisch war „End of the Line“ ein Volltreffer, denn am Mischpult standen versierte Musiker aus der Bergstadt, die aus dem klanglich überragenden Void Acoustics-Soundsystem alles herausholten, was ging. Während am Nachmittag das DJ-Duo Outa Rim mit den beiden Brüdern Julian und Manuel Moos für chillige House-Klänge und für echtes Club-Feeling inmitten der Urlaubs-Atmosphäre sorgte, waren am Abend die „Two Monkeys from Uptown“, bestehend aus den DJs Interplay und Noah, mit etwas härteren Sounds zum Abtanzen am Start.

Die in jeder Hinsicht gelungene Veranstaltung soll im Juni unbedingt wiederholt werden. „Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest, da überlegen und verhandeln wir noch“, meint dazu Ioannis Tsilikas. „Auf jeden Fall sind wir froh, dass uns die Lüdenscheider mit unserer spontanen Veranstaltung nicht im Stich gelassen haben und so zahlreich gekommen sind, dass es sich für uns und alle anderen Beteiligten unter dem Strich lohnt“, zieht Gaetano Stillavato sein Resümee.

Auch der Umstand, dass Menschen nahezu jeder Altersklasse gekommen seien und nicht nur junge Leute, spreche für das Event.

Fazit: Wenn es so gut läuft wie bei „End of the Line“ und eine derart spontan geplante Veranstaltung zu einer Bereicherung für das städtische Leben wird, sind sicher auch andere Veranstalter motiviert, mit ähnlichen Events die Bergstadt attraktiver zu machen.