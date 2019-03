Risecorn bringt Licht ins Dunkel

+ © Weiland Der Gospelchor Risecorn singt in der Kirche Oberrahmede. © Weiland

Lüdenscheid – „In jedes Dunkel passt ein Licht“ – das ist das Thema des nächsten Gospelgottesdienstes des Chors Risecorn. Dieser findet am Sonntag, 7. April, ab 18 Uhr in der Kirche Oberrahmede mit einem besonderen Gast statt. Die gebürtige Sauerländerin Bettina Becker wird über den Verein Sunrise berichten, den sie unter anderem mit ihrem Mann 2008 in Magdeburg gegründet hat.