Zwischen Hoffnung und Armut: Multimediales Erlebnis im MK

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Risecorn bot ein opulentes und multimediales Werk in der Kirche Oberrahmede. © Björn Othlinghaus

Der Gospelchor Risecorn mit seinem Chorleiter Helmut Jost geht neue Wege. Am Samstag führten die Sängerinnen und Sänger kein reines Chorkonzert in der Kirche Oberrahmede auf, sondern das Musical „Hope“ aus der Feder von Helmut Jost (Musik) und Ruthild Wilson (Texte).

Lüdenscheid – Bei dem Werk, das die Kirche restlos füllte und mit dem Helmut Jost, Ruthild Wilson und der Chor derzeit bereits zum vierten Mal auf Tour gehen, handelt es sich nicht um ein Musical im klassischen Sinne, da keine Spielszenen zu sehen sind. Vielmehr könnte die Aufführung als Konzeptwerk bezeichnet werden, das mit 16 mitreißenden Songs, die vom Chor sowie zahlreichen Gesangssolisten kraftvoll und mit offensichtlicher Begeisterung für den Gesang dargeboten wurden, sowie multimedialen Elementen aufwartet.



Den Musikstücken wurde jeweils ein von Helmut Jost vorgetragener, erzählerischer Part vorangestellt, der in eindrücklicher Sprache das Dasein auf dem afrikanischen Kontinent lebendig werden ließ. Dazu gehören zum einen die Träume der Menschen, deren Ehrgeiz, Hoffnung und Freude am Leben, aber auch deren ausweglose Situation in bitterer Armut. Auch die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents durch die reichen Industriestaaten ist Thema des konzeptionellen Konzertes sowie der Drang vieler Menschen in Afrika, es denjenigen Nationen, die sie ausbeuten, gewaltsam heimzuzahlen.

In dem Musical wird aber auch eine Lösung für alle Entbehrungen und Probleme aufgezeigt, die für die Autoren in der Hinwendung zu Gott sowie der Arbeit des Kinderhilfswerks „Compassion“ besteht, das Patenschaftsprogramme für Kinder auf dem afrikanischen Kontinent vermittelt. Die Besucher konnten sich am Samstag über die Arbeit von „Compassion“ informieren und die Möglichkeit in Erwägung ziehen, für eines oder mehrere Kinder jener Lebensretter zu sein, der ihnen mit Schulbildung, Essen und Kleidung eine Perspektive und eine Chance verschafft. Steve Volke, CEO von „Compassion Deutschland“, steuerte zum Musical „Hope“ die zahlreichen Fotos und Filme über das Leben auf dem afrikanischen Kontinent bei, die während der Show über die große Leinwand flimmerten.



Kaum ein Blatt passte mehr zwischen die vielen Gäste, die sich das Musical ansahen © Björn Othlinghaus

Musikalisch wurde der Chor nicht nur von Helmut Jost an Keyboard, Klavier und Gesangsmikro begleitet, sondern auch von dem hervorragenden Percussionisten Michael Strunk, der die eingängigen Stücke in eine mitreißende, opulente und rhythmische Klangfülle tauchte. Dafür erhielt er viel Beifall und stehende Ovationen.



So wurde am Ende neben dem Chor, den eindrucksvollen Solisten, die ihre Parts zuvor mit dem Singer-Songwriter und Gesangscoach Matthias Held einstudiert hatten, sowie den beiden Schöpfern des Werkes Helmut Jost und Ruthild Wilson der Perkussionist zu recht noch einmal separat für seine begeisternde Performance gefeiert.