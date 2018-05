Riesenstimmung in der Schützenhalle - Phil Taylor das erste Mal am Brett

[Update, 19.59 Uhr] Lüdenscheid - Die große Darts-Sause in der voll besetzten Schützenhalle Loh hat begonnen. Phil Taylor war schon das erste Mal am Brett. Raymond van Barneveld wird noch kommen. Die Stimmung ist bestens. Wir berichten hier aktuell.

Gut 1700 Zuschauer sind in der Schützenhalle am Loh in Lüdenscheid, viele von ihnen bunt verkleidet. Auf dem Parkplatz Autos mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis und der näheren Umgebung, aber auch aus Dresden, Rostock, Niedersachsen.

+ Phil Taylor (links) mit seinem Lüdenscheider Gegner Stephan Rahmede. © Nougrigat

Mehrere Großleinwände schicken das Geschehen vor der Scheibe in den Zuschauerraum. In dem wird so laut gesungen - wie eingangs "You'll never walk alone" -, dass selbst die imposanten Musikboxen keine Chance haben.

Da ist er: Phil Taylor betritt die Bühne der Schützenhalle Loh. Die Begleitmusik ist obligatorisch... pic.twitter.com/yKEbp3ODlS — Come-on (@comeon_de) 4. Mai 2018

Am größten ist der Jubel, als Phil Taylor einläuft. Der 16-fache Weltmeister, der sich "The Power" nennt und zu genau diesem Lied zur Bühne marschiert, ist seit Donnerstag in Lüdenscheid und gab - wie van Barneveld - am Nachmittag in der Sparkasse am Sauerfeld eine Autogrammstunde. Raymond van Barneveld hat seinen ersten, nicht weniger umjubelten Auftritt, erst um 20.20 Uhr.

Der Abend beginnt mit dem triumphalen Einmarsch von Russ Bray, dem bekanntesten Schiedsrichter im Darts. Es dauert nicht lange, da dröhnt sein raues "One-hundred-and-eightyyyyyyy" für einen perfekten Durchgang mit 180 Punkten aus drei Würfen durch die Halle.

Der Abend beginnt mit Spielen von Amateuren gegen Profis. Teams aus Plettenberg und Werdohl halten sich gegen Profis, unter ihnen in der ersten Runde der Deutsche Tomas "Shorty" Seyler, achtbar. In einer Ecke werfen sich an einem Trainigsbrett die Lüdenscheider Nikos Konstantinidis ("Greek Machine") und Kai Pritschow warm. Pritschow ist nervös.

+ Zwischen-Act: Rick Arena singt. © Spies

Es ist voll und laut und hektisch. Zwischen Bühne und bestuhltem VIP-Bereich wuseln Menschen mit Handy umher. Im Stehbereich werden die Verkleidungen bunt: Lila Haare, Schottenrock, Cowboy-Kostüm, Afro-Look, Panzerknacker - es ist ein bisschen wie Karneval im Frühling. Und die Stimmung wie im "Ally Pally", der Halle, in der traditionell die Darts-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Kurz vor 20 Uhr: Der Schlagersänger Rick Arena tritt auf. Gekonnt bringt er das Publikum in Ekstase: