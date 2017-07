Riesen-Wels statt kleiner Fische

Lüdenscheid - Einen 1,24 Meter langen und 13 Kilo schweren Wels hat Marek Pieczonka im Lenneteich geangelt. „Einen solchen Fang gab es noch nie“, betont Henry Hertes, Vorsitzender des Bürgervereins Lenneteich.

Normalerweise leben dort nur kleine Welse, Karpfen, Forellen, Barsche und Rotaugen – und fünf Wasserschildkröten. So hatte Pieczonka auch nur einen kleinen Haken an der Angel. Als dann der Riesen-Wels anbiss, kam ein Spaziergänger zur Hilfe, trotzdem brauchten die beiden eine halbe Stunde, um den Wels an Land zu ziehen.

Hertes weist darauf hin, dass das Angeln nur Mitgliedern der Angelgruppe vom Bürgerverein vorbehalten ist. „Fremdanglern droht eine Strafe.“

Zudem bittet er darum, auf das Füttern der Enten zu verzichten. „Brot ist für Enten Fast Food, es quillt den Magen auf. Wer auf das Entenfüttern nicht verzichten möchte, soll auf spezielles Wasservogelfutter aus dem Zoofachhandel oder Baumarkt zurückgreifen.“

Nach der Entenmahlzeit sollten die Fütterer die Reste unbedingt aufsammeln, denn herumliegendes Futter, wie auch das Brot, ziehe Ungeziefer an. Auch das Gewässer nehme Schaden, beklagt Hertes.