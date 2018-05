Richtfest an der Awo-Kindertagesstätte

Einrichtung soll im Herbst betriebsbereit sein

+ © Schmidt Der Rohbau ist fertig: An der neuen Awo-Kita an der Bahnhofsallee stand gestern das Richtfest an. Rund 30 Projekt-Beteiligte waren zu der kleinen Feier erschienen. © Schmidt

Lüdenscheid - Zimmermeister Christoph Bänsch sprach hoch auf dem Dach die traditionellen Worte, 30 Besucher hörten unten auf dem Boden zu: An der neuen Awo-Kindertagesstätte an der Bahnhofsallee 26 stand am Mittwochmittag das Richtfest an.