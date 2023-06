Richard-Schirrmann-Realschule: Abschied von den „Meistern der Anpassung“

Von: Monika Salzmann

Insgesamt 89 Zehntklässler der Richard-Schirrmann-Realschule – darunter 33 mit einem Qualifikationsvermerk – feierten am Mittwoch in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ihren Abschluss. Die Klassen 10a, 10b, 10c und 10d (im Uhrzeigersinn) stellten sich jeweils zum Gruppe © auf. Fotos: Salzmann

89 Zehntklässler der Richard-Schirrmann-Realschule erhielten und feierten am Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse.

Lüdenscheid – „Außer Haus“ feierten die Zehntklässler der Richard-Schirrmann-Realschule (RSR) am Mittwoch ihren Abschluss. Zu der Feier in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hieß Moderator Thomas Fillinger, der humorvoll durch das Programm des Vormittags führte, die Schulabgänger und ihre Familien willkommen. „Das Raumschiff der RSR ist gelandet in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums“, scherzte er. Die Feierstunde biete den Rahmen, sich an die gemeinsame Zeit in der Schule zu erinnern.

Für die Gastfreundschaft im Haus bedankte sich RSR-Schulleiterin Anne Beck beim Gymnasium. Es gelte 89 Schüler mit einem Schulabschluss – darunter 33 mit Qualifikationsvermerk – zu verabschieden. In den vergangenen sechs Jahren hätten die Schüler eine Menge gelernt. „Ihr seid gemeinsam durch dick und dünn gegangen“, lobte die Schulleiterin. Jeder und jede sei einzigartig in der Summe dessen, was einen Menschen ausmache.

Auf die Ereignisse der vergangenen Jahre, angefangen beim Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren im Jahr 2018 über den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung in 2019 bis hin zu Corona im Jahr 2020 ging sie in ihrer Rede ein. „Ein Jahr, das uns alle in Erinnerung bleiben wird“, führte sie aus. Von Homeschooling und Social Distancing während der Pandemie war die Rede. Gemeinsam mit den Lehrern hätten die Schüler in der Coronazeit einiges erlebt, was es vorher noch nie gegeben habe und hoffentlich auch nie wieder geben werde. „Ihr seid in dieser Zeit zu Meistern der Anpassung geworden.“ Jetzt sei die Zeit gekommen, um nach vorne zu schauen. „Vielleicht werdet ihr eines Tages berühmt, den Nobelpreis gewinnen oder einfach nur glücklich sein.“

Schule sei sehr viel mehr als ein Ort der Wissensvermittlung, ergänzte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Es gehe um Bildung, aber auch um das Miteinander und Verantwortung. „Ihr seid zu kritisch denkenden Menschen herangewachsen.“ Auf die Entbehrungen und Belastungen der Pandemiezeit, den Krieg in der Ukraine und die Bedrohungen, denen die Demokratie ausgesetzt sei, ging er ein. „Wir brauchen junge Menschen, die an die Fundamente der Gesellschaft glauben“, mahnte er ein Einsetzen für demokratische Werte an. „Ändert die Welt, sie braucht es“, zitierte er Bertolt Brecht.

Klassenweise, mit kleinen Filmen, Kindheitsquizspielen mit den Lehrern und Diashows verabschiedeten sich die Schüler. Erbauliche Worte fanden die jeweiligen Klassensprecher für ihre Mitschüler, die Eltern und Lehrer. „Wir sind bereit, uns neu zu entfalten und unseren Weg zu gehen“, war zu hören.

Für die Klassenlehrer ließ Patrick Lange die gemeinsame Zeit an der Richard-Schirrmann-Realschule Revue passieren. Humorvoll lockerte er seine Ansprache mit Ausdrücken aus der Seefahrersprache auf. Sein Wunsch an die Schüler: Allzeit eine Handvoll Wasser unterm Kiel. Jede Klasse nahm sich Zeit, die Schüler mit den besten Zeugnissen und besonders engagierte Schüler auszuzeichnen. Bei der Zeugnisvergabe überreichten wie gewohnt die neuen Schüler Rosen an die ausscheidenden. Klassenweise nahmen die Jugendlichen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang. Musikalisch umrahmten Stefanie Pohl und Alessia Valeriano die Feier mit klangschönen Gitarrenstücken.