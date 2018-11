Kein orientalischer Zauber: "Kalif Storch" im Kulturhaus

Lüdenscheid - Schauspiel, kombiniert mit Puppentheater brachte am Mittwoch das Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss auf die Kulturhausbühne. Doch wer glaubte, bei einem Märchen wie „Kalif Storch“ ein wenig Zauber aus 1001 Nacht zu erleben, fehlte weit.

LDie Grundidee des Hauff'schen Märchens, die Langeweile des Kalifen Chasid und seine Sehnsucht nach Abenteuern, den Ankauf des geheimnisvollen Zauberpulvers, die Verwandlung in einen Storch und schließlich das vergessene Zauberwort, behielt die Inszenierung bei. Aber die gewählte Sprache oder gar der Schluss-Kuss zwischen Chasid und der Prinzessin Lusa - über weite Strecken kaum zu verstehen – waren wenig geeignet, die Gäste in überwiegend Kindergartengröße in ihren Bann zu ziehen.

Es darf getrost bezweifelt werden, dass Fünfjährige mit Bagdad, Basel, Bamberg oder Baden-Banden irgendetwas Sinnbringendes verbinden. Wer das Märchen nicht in- und auswendig kannte, musste sich mit der reinen Betrachtung des Bühnenspiels begnügen.

Trotz seiner Hinterhältigkeit sammelte der fiese Zauberer Kaschnur (Josia Krug) ordentlich Punkte beim kleinen Publikum, musste er doch über die Dauer der Inszenierung auf Knien über die Bühne rutschen, um die eigene Körpergröße zu reduzieren. Insgesamt wäre „Kalif Storch“ vermutlich in der Kindertheaterreihe für die Älteren besser aufgehoben.