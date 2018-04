Rezitationsabend im „Home“-Wohnzimmer

Lüdenscheid - Eine außergewöhnliche Veranstaltung wartet am Freitag, 13. April, auf die Besucher der Ausstellung „Home“ im Museum am Sauerfeld. Der aus Lüdenscheid stammende Theater- und Filmschauspieler Jean-Luc Bubert lädt zu einem Rezitationsabend ein, bei dem er die komplette erste Strophe des insgesamt 400 Zeilen langen Gedichts „Das wüste Land“ aus der Feder des Literaturnobelpreisträgers T.S. Elliot interpretieren wird.

Zunächst wird Bubert Interpretationen unterschiedlicher Textpassagen an verschiedenen Orten der Ausstellung präsentieren, zu denen die Zuhörer mitgehen, bevor die zweite Hälfte der Veranstaltung dann fest im Wohnzimmer der Home-Ausstellung stattfindet.

Die musikalische Begleitung des Abends übernimmt der Musiker Ulli Kuhn, der seit 35 Jahren in der Bergstadt und darüber hinaus durch seine Percussion bekannt ist und mit den meisten wichtigen Musikern und Künstlern der Region bereits zusammengearbeitet hat.

Zuletzt war er bei dem Festival „Burn the Fox“ am Bahnhof dabei. Bei seinen Auftritten und Konzerten lässt Kuhn stets viel Raum für Improvisationen und Ideen, die spontan in seine Performances einfließen. Das soll bei dem Rezitationsabend nicht anders sein.

Jean-Luc Bubert, der Anfang der 2000er-Jahre aus Lüdenscheid wegzog, traf in Köln, wo er heute lebt, den Künstler Tom Groll, den er noch von früher aus seiner Heimatstadt kannte. Als ihm Groll von der von ihm und Ulrike Tütemann kuratierten Ausstellung „Home“ erzählte, wollte Jean-Luc Bubert mitmachen und ein Teil des Projektes werden.

„Unsere Idee vom T.S. Elliot-Rezitationsabend passt einfach gut in die Ausstellung, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, vor allem jene Menschen anzulocken, die sonst nicht ins Museum gehen“, erläutert Tom Groll. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.