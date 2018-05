Neues Rezept: So einfach gelingt eine Apfel-Wein-Torte

Lüdenscheid - Die Amerikaner feiern am Sonntag den Tag des Apfelkuchens (National Apple Pie Day). Und wir dachten uns: Da feiern wir einfach mit. Denn auch in Deutschland kann doch niemand einem leckeren Apfelkuchen widerstehen. Hier ist ein tolles Rezept.

Für den Boden werden diese Zutaten gebraucht:

250 Gramm Mehl

125 Gramm Butter

100 Gramm Zucker

1 Ei

2 Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

Für die Apfelmasse werden diese Lebensmittel benötigt:

1 Kilogramm Äpfel

250 Gramm Zucker

0,6 Liter Weißwein

2 Päckchen Puddingpulver Vanille

Der Kuchen wird mit diesen Zutaten verziert:

2 Becher Schlagsahne

2 Tüten Vanillezucker

2 Tüten Sahnefest

etwa 100 Gramm Mandelblätter

Backzeit: 55 Minuten, 175 °C, Umluft

Wir wünschen guten Appetit und einen schönen Apfelkuchentag!

Übrigens: Der Apfelkuchentag wird in den USA am 13. Mai kurz nach dem Tag des Blaubeerkuchens (28. April) gefeiert. Warum es dort Feiertage für Kuchen gibt? Weil Kuchen - besonders der Apfelkuchen - als Inbegriff der US-amerikanischen Kultur gilt. Nicht umsonst lautet eine gängige Redensart der Amerikaner: „As american as apple pie“.

Besonders beliebt ist dort der Riemchenapfel oder Gitterkuchen.

Die Deutschen sind da vielfältiger veranlagt. Sie backen mal mit Hefe-, mal mit Rühr- oder Mürbeteig, die Füllung als Kompott, Vierteln oder Schnitzen.

Das heißt, beliebt ist der Kuchen hierzulande auch. Aber es gibt keinen Aktions- oder Gedenktag. Zumindest nicht für den Kuchen. Aber für das Obst: Am 11. Januar wird der Tag des Deutschen Apfels gefeiert.

Hier gibt es ein weiteres tolles Apfelkuchen-Rezept

