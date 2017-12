Rewe öffnet in Lüdenscheid einige Filialen

Lüdenscheid - Wer „auf den letzten Drücker“ noch ein Weihnachtsessen zusammenstellen muss, kann an Heiligabend in einigen Rewe-Märkten (Kaufpark) fündig werden.

Nach Angaben von Unternehmenssprecherin Julia Hertin haben die Geschäfte an der Kölner Straße, am Brockhauser Weg, am Breitenfeld und an der Bromberger-/Bräuckenstraße in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Rewe-Supermarkt an der Altenaer Straße bleibt ebenso geschlossen wie die Filiale im Stern-Center.

„Wir nehmen an Heiligabend Rücksicht auf unsere Mitarbeiter und öffnen nicht“, hieß es aus der Hit-Filiale an der Glatzer Straße. Bereits frühzeitig hatten die Discounter Aldi und Lidl erklärt, dass es am 4. Advent keinen Geschäftsbetrieb geben werde. Der Edeka-Markt am Buckesfeld lässt ebenfalls am kommenden Sonntag das Licht aus.

Kirchen und Gewerkschaften hatten sich einhellig gegen den Einkauf an Heiligabend ausgesprochen.