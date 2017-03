Rewe-Neubau an Kölner Straße erst 2018 fertig

Vorbereitungen für Neubau des Rewe-Marktes an der Kölner Straße: Der Getränkemarkt soll in der nächsten Woche abgerissen werden.

Lüdenscheid - Die Kunden des Rewe-Kaufparks an der Kölner Straße haben es bei ihrem Einkauf schon gemerkt. Der Getränkemarkt auf der gegenüberliegenden Seite ist geräumt und in die Zentrale verlegt worden, was dort wiederum für einige Umstrukturierungen gesorgt hat. Mit dieser Zwischenlösung werden sie und die Rewe-Mitarbeiter noch das gesamte Jahr leben müssen.

„Wir rechnen mit der Fertigstellung des Neubaus im 1. Quartal 2018“, sagte Isabella Kinzel vom Architekturbüro Eicker in Halver am Mittwoch auf LN-Anfrage. Der grobe Zeitplan sehe vor, dass der Getränkemarkt in der kommenden Woche abgerissen werde. Zurzeit wird die Innenausstattung entsorgt. Nach dem Abriss der Halle folgt im Aprile die Vorbereitung der Fläche, auf der dann der Neubau errichtet wird. Ein zunächst angepeilter Fertigstellungstermin noch im Herbst sei nicht zu halten. „Vor Weihnachten wird das nichts, zumal dann ja auch noch mit dem Wintereinbruch zu rechnen ist.“

Auf der Seite des Getränkemarkts wird, wie berichtet, ein Rewe-Neubau mit einer Kernverkaufsfläche von 2000 Quadratmetern errichtet. Dort soll nach den Plänen, die vor einigen Monaten bereits im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt vorgestellt worden waren, neben dem Neubau parallel zur Kölner Straße die Lieferzone eingerichtet werden. Bäume sollen sie von der Straße abgrenzen. Der Lieferverkehr soll nach Inbetriebnahme noch vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs erfolgen und wird nach rechts Richtung Westfalenstraße abgeleitet.

Damit Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden, muss der neue Rewe-Markt bereits vor 22 Uhr schließen, da ab diesem Zeitpunkt auf dem Kundenparkplatz Ruhe herrschen muss. Oberhalb liegt das Wohngebiet Am Ramsberg.

Auf der Seite des dann alten Kaufparks stehe man laut Planern in Verhandlungen mit zwei Drogerieketten, einem Physiotherapeuten und einer Apotheke. Doch jetzt ist erst einmal der nächste Schritt zum Rewe-Neubau eingeleitet.