Rewe im MK: Zweite Kasse öffnet - Paare gehen aufeinander los

Von: Jan Schmitz

Ein Streit um den Platz an der Kasse eskalierte am Dienstag in einem Rewe-Markt in Lüdenscheid. Erst die Polizei konnte schlichten.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag im Rewe-Markt am Breitenfeld. Ein 40-Jähriger Lüdenscheider, seine 33-jährige Partnerin und ein 72-jähriger Lüdenscheider, sowie dessen 69-jährige Ehefrau hielten sich gegen 17.15 Uhr im Kassenbereich eines Supermarktes am Breitenfeld auf.

Als eine weitere Kasse öffnete, stellten sich der 72-Jährige und seine Frau dort an, heißt es im Polizeibericht. Nach Meinung des 40-Jährigen hatten sich die beiden dabei vorgedrängelt. Im Markt entwickelte sich deshalb ein verbaler Streit zwischen den Parteien. Auf dem Parkplatz trafen die Beteiligten erneut aufeinander.

Es entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung. Schließlich wurde die Polizei alarmiert, die den Vorfall aufnahmen. Über den Verlauf machten die Streitenden gegenüber den Beamten unterschiedliche Angaben. Der 72-Jährige hielt im Rahmen der Auseinandersetzung auch einen Teleskopschlagstock in der Hand, der laut Polizei allerdings nicht zum Einsatz kam. Der 72-Jährige sowie dessen 69-jährige Ehefrau wurden leicht verletzt. Sie benötigten keine weitere ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Schlagstock wurde sichergestellt.