Rewe-Center droht Schließung

Lüdenscheid - Dem Rewe-Center an der Altenaer Straße droht die Schließung. Rewe-Sprecherin Julia Hertin bestätigte eine LN-Anfrage mit den Worten: „Mit den derzeitigen Rahmenbedingungen hat der Standort keine Zukunft, sodass eine Schließung zum Ende des Jahres 2018 möglich ist.“

Die rund 60 Mitarbeiter seien über „mögliche Szenarien informiert worden“. Dazu gehöre auch, so erläuterte Julia Hertin, dass der Standort gegebenenfalls doch beibehalten werde. Die Optionen, die in solchen Fällen diskutiert würden, reichten von einer eventuellen Verkleinerung der Fläche bis hin zur Modernisierung. Von der Marktleitung des Rewe-Centers gab es zu den Perspektiven keinen Kommentar.

Insgesamt vier Rewe-Center listet das Dortmunder Unternehmen auf seiner Internetseite auf; eines davon steht in Lüdenscheid. Vom Sortiment her gelten Rewe-Center als Warenhäuser mit breiter Produktpalette – vom Fahrrad über Waschmaschinen bis hin zu Kleidung und Lebensmitteln. Insgesamt betreibt der Konzern zurzeit fünf Rewe/Ihr Kaufpark-Märkte im Raum Lüdenscheid. 2017 hatte Rewe seinen Toom-Markt in Altena geschlossen. Das Rewe-Center an der Altenaer Straße ist umgeben von weiteren Verbrauchermärkten wie Lidl, Aldi und Netto.

Laut Geschäftsbericht 2016 sei die Zahl der Märkte nach Schließung von kleineren und unrentableren Geschäften von 402 auf 388 zurückgegangen. Gleichzeitig werde der „Trend zu größeren Geschäften“ fortgesetzt. Ziel sei die „Optimierung der Verkaufsflächen“. Der Gesamtumsatz aller Supermärkte sei im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Zugleich erklärt das Unternehmen auf seiner Internetseite die Neuausrichtung zum Programm. So schreibt der Vorstandsvorsitzende von Rewe Dortmund, Andreas Schmidt, in seinem Vorwort: „Unsere Konstante ist und bleibt die Veränderung. Veränderungen sind Chancen.“

„Irgendwann ist Schluss“, bestätigte auch Peter Treu vom städtischen Fachdienst Wirtschaftsförderung die Informationen zum Rewe-Center. Aber mehr wisse er nicht: „Wenn wir überall nachhaken würden, hätten wir eine Menge zu tun.“