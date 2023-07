Revision vorm Bundesgerichtshof: Richter ordnen Maßregel an

Von: Olaf Moos

Teilen

Der bewaffenete Drogendealer, der am Landgericht Hagen vergangenes Jahr zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, war mit seiner Revision vorm Bundesgerichtshof erfolgreich. (Symbolbid) © Peter Steffen

Ein bewaffneter Drogendealer aus Lüdenscheid hatte Revision für seine Verurteilung durch das Hagener Landgericht gefordert und war damit erfolgreich. Nun wurde das neue Urteil verkündet.

Lüdenscheid – Der bewaffnete Drogendealer, den die 9. Große Strafkammer am Landgericht Hagen im Juni vergangenen Jahres zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt hat, war mit seiner Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erfolgreich. Die Karlsruher Richter hatten das Urteil aufgehoben, weil die Erfolgsaussichten einer Therapie in einer Entziehungsanstalt nicht ausreichend begründet worden waren.

Nach Hinweisen, dass in einem Haus an der Goethestraße ein profitabler Drogenhandel läuft, rückte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei an und nahm zwei Männer in der Nähe der Wohnung fest. Einer von ihnen hatte eine scharfe Schusswaffe dabei, außerdem trugen sie 200 Gramm Marihuana bei sich, die offenbar verkauft werden sollten. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten mehr als sieben Pfund Marihuana, 168 Gramm Haschisch, 700 Gramm Amphetamin, kleinere Mengen Kokain und 4600 Euro Bargeld.

Nun hat die 6. Große Strafkammer den Fall neu verhandelt und ein psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten eingeholt. Wie Gerichtssprecher Marcus Teich bestätigt, habe die Kammer die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt angeordnet. Die kann der Lüdenscheider allerdings erst im Sommer 2024 antreten. Bis dahin muss er im sogenannten Vorwegvollzug im Gefängnis bleiben.