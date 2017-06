„Rettungsprogramm“ für die Kita-Träger

Lüdenscheid - „Was wir in vielen Sitzungen der Mittelstandsvereinigung besprochen haben, wird jetzt handlungsrelevant. Das ist ein schönes Gefühl.“ Sachbezogene Lösungen statt ideologischer Vorschriften kennzeichnen aus Sicht von Ralf Schwarzkopf den Koalitionsvertrag von CDU und FDP.

Der Lüdenscheider Unternehmer hat den gesamten parteiinternen und öffentlichen Zyklus im Zusammenhang mit der Landtagswahl als CDU-Kandidat mitgemacht: von der Programmentwicklung über den Wahlkampf bis hin zum Erfolg für Schwarz-Gelb – auch wenn er persönlich den Einzug in den Landtag nur knapp verpasste. „Es war trotzdem eine spannende Erfahrung.“ Diese Sachkenntnis soll in Zukunft nicht brachliegen. „Ich bin jetzt nicht einfach weg. Die Stadtverbände haben mich gebeten, am Ball zu bleiben.“ Das war bereits am Wochenende der Fall. Als Landesschatzmeister der Mittelstandsvereinigung und Delegierter wirkte er auf dem CDU-Sonderparteitag am eindrucksvollen Ergebnis für das Koalitionspapier mit.

„Wir werden jetzt nicht alles anders machen. Vielmehr werden wir gute Ansätze fortsetzen“, unterstrich Schwarzkopf. So sei das vom bisherigen Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) aufgelegte Programm für den Mittelstand in seinen Grundrichtlinien völlig in Ordnung. „Das kann man so unterschreiben.“ Anders sehe das bei der Hygieneampel aus. Die werde komplett abgeschaltet.

Dass das Programm mit Kindern und Bildung beginne, macht die Schwerpunkte deutlich. Für die Kitas werde es ein „Trägerrettungsprogramm“ durch höhere Pauschalen geben. „Die wurden in den letzten Jahren nicht angepasst.“ Mehr Geld, mehr Lehrer und G9: „Wir möchten das Betreuungsangebot verbessern, die Qualität insgesamt erhöhen und die Lehrerversorgung auf 105 Prozent anheben, um den Unterricht auch im Krankheitsfall fortsetzen zu können.“ Ein höheres Maß an Flexibilität soll sich zum Beispiel bei der Schulzeit ausdrücken: „Wer will, kann das Abitur auch nach G8 anbieten.“

Schwerpunktschulen wie in Meinerzhagen sollen künftig die Inklusion anbieten. Als gleichwertiges Angebot bleiben die Förderschulen erhalten.

Das „Entfesselungsgesetz“ für die Wirtschaft findet den ungeteilten Beifall des Unternehmers: „Der Landesentwicklungsplan wird wachstumsfreundlicher.“